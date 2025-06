Aperte le iscrizioni per la FUN RUN della Maratona di Roma

Non solo agonismo, cronometro e prestazione, non solo gli estenuanti e bellissimi 42,195km, Run Rome The Marathon è molto di più. E, volendo, anche molto più semplice.

Run Rome The Marathon con la sua popolare stracittadina Fun Run ‘Saturday 5km’ è da sempre di tutti e per tutti ed è pronta a raccogliere emozioni, sorrisi, tanta musica e tanto divertimento.

Iscrizioni aperte

Aperte ufficialmente le iscrizioni per la Fun Run, l’evento non competitivo della maratona di Roma che si disputerà sabato mattina 21 marzo 2026, il giorno di vigilia della maratona, con partenza e arrivo al Circo Massimo.

Attese oltre 20mila persone: famiglie, bambini, persone di tutte le età, maratoneti in cerca dell’ultima rifinitura ‘sciogligambe’ per affrontare al meglio la maratona del giorno seguente, nonni e tanti amici a quattro zampe. E’ la festa della Roma che corre e si diverte pensando al proprio benessere fisico e morale.

Fun Run Saturday 5k è l’evento per vivere insieme la Città Eterna e che è un immenso parco giochi con tantissime attività e tanta solidarietà grazie alla sempre fondamentale collaborazione di CSV Lazio.

Combo per i maratoneti

Per i maratoneti in particolare è già attiva una combinazione d’iscrizione con una forte facilitazione, è la corsetta giusta per respirare l’energia della città con 24 ore di anticipo. Una città che il giorno dopo verrà conquistata correndo come indomiti gladiatori i mitici 42km.