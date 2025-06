Doping: sospeso in via cautelare il Campione Italiano di maratona

"Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Lhoussaine Oukhrid (FIDAL) per la violazione artt 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: ERITROPOIETINA RICOMBINANTE) Il controllo è stato disposto da NADO Italia."

Questo è quanto apparso sul sito dell'Agenzia Italiana Antidoping in merito alla sospensione dell'atleta Lhoussaine Oukhrid (Asd AT Running), marocchino di origine e abitante in zona Varese, che in febbraio alla Maratona Maga Circe conquistò il titolo italiano di maratona. Nell'occasione a livello assoluto in quell'evento si piazzò quarto, ma lui fu il primo italiano al traguardo. Alle sue spalle l'azzurro Nadir Cavagna (G.S. Fiamme Azzurre) e Nicola Bonzi (Atl. Valle Brembana) che ora con ogni probabilità slitteranno al primo e al secondo posto in classifica.



Lhoussaine Oukhrid, con 2.50’33”, lo scorso 25 aprile alla 50KM di Romagna aveva vinto il titolo tricolore, tempo che era diventato anche miglior prestazione italiana di sempre di una 50km, battendo il 2.52’16” di Sartori (’97). Nell'occasione fu secondo assoluto, alle spalle del favorito keniano Simon Kamau Njeri vincitore in 2.49’54”. Alle spalle di Oukhrid in quell'occasione per la lotta al titolo italiano della 50km ci fu il romano Luca Parisi che arrivò in 2.56’25” e che ora potrebbe diventare così il nuovo Campione Italiano.

Non una novità il doping nella carriera di Oukhrid, già pizzicato positivo all'Epo nel 2018 a seguito di un Campionato Italiano di mezza maratona, con quattro anni di squalifica terminati nel 2021. Ora, se la positività verrà confermata, con ogni probabilità verrà inflitta la squalifica a vita.

Il doping è da sempre una brutta piaga del mondo dello sport, non solo dell'atletica leggera, purtroppo con questi comportamenti scorretti da parte degli atleti si negano anche tante gioie agli atleti che invece gareggiano puliti e nelle regole, che però quel giorno avrebbero assaporato un podio, una medaglia, un inno nazionale, un grande festeggiamento. Sì vero, poi da secondi si passa primi, però tutto questo accade mesi dopo, a freddo, solo sulla carta. La lotta al doping deve assolutamente continuare, forte, imperterrita, senza guardare in faccia a nessuno.