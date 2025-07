Maratona di Roma, il 10 luglio a Villa Ada il nuovo allenamento Get Ready

ROMA – Ci sono gli allenamenti di gruppo. E poi ci sono i Get Ready di Run Rome The Marathon. Ben altra cosa rispetto alla normalità. Più vivi, più divertenti, più grandi, più interessanti, tanto tanto di più. Sì, è così. Provare per credere, i Get Ready sono qualcosa in più rispetto al solito, sono la rappresentazione continuativa durante l’anno della grandezza e della maestosità della maratona di Roma, la decima maratona al mondo per numero di partecipanti.

Di solito organizzati di sabato mattina durante l’inverno per preparare la maratona della Capitale, quest’anno gli organizzatori di Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio e Italia Marathon Club, hanno voluto fare di più, perché la voglia di stare insieme, di socialità, divertimento e di avere un paio d’ore di benessere fisico e mentale era troppo forte. E così sono arrivati i Get Ready ‘Summer Edition’: il primo è ‘andato in onda’ a Villa Pamphilj lo scorso 12 giugno e il prossimo è previsto nella serata di giovedì 10 luglio a Villa Ada (ingresso Via di Ponte Salario). Ritrovo alle 18.30, partenza dell’allenamento alle 19.15. C’è da giurarci che ancora una volta saranno centinaia i partecipanti, anzi gli amici di Run Rome The Marathon.

Come sempre l’allenamento sarà gratuito e aperto a tutti i runner e i camminatori. Saranno 10 km alla portata di ognuno, si correrà dai ritmi più veloci (4’30” al km) fino al fitwalking (8’ al km) , velocità gestite come sempre dai pacer ufficiali di Run Rome The Marathon. Il tutto sotto la supervisione di Marco Caponeri coach ufficiale di Run Rome The Marathon.

E’ l'allenamento perfetto anche per i neofiti, è la giusta occasione per iniziare a muoversi, a camminare e chissà magari un giorno correre e sognare il traguardo al Circo Massimo della Run Rome The Marathon, anche solo per la stracittadina Fun Run Saturday 5km o per la staffetta Run4Rome. E’ l’occasione perfetta per iniziare a fare qualcosa per sé stessi, guidati e spronati dalla forza del gruppo, con il 'branco' si sà tutto sembra più facile. A Villa Ada si potranno dunque fare fino a 10 km circa, con 5 giri da 2 km a tutte le velocità, chi vuole, chi non riesce può fermarsi prima. La corsa è libertà anche in questo senso.

E’ necessaria la prenotazione sul sito ufficiale https://www.runromethemarathon.com/get-ready-2025/

Info: training@runromethemarathon.com