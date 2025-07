 Hoka presenta la nuova Rocket X 3: una nuova icona per le gare, progettata per la massima velocità  

Milano - HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta la Rocket X 3, una scarpa da gara progettata per aiutare gli appassionati di corsa a raggiungere il proprio personal best . La Rocket X 3 offre velocità, comfort di lunga durata e stabilità in gara per i runner che vogliono vincere la loro prossima gara su strada. La Rocket X 3 è ora disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.

Anticipa i tuoi tempi

Progettata per i runner alla ricerca di prestazioni di alto livello, la Rocket X 3 presenta un'intersuola in schiuma PEBA a doppia densità per una corsa ultra-reattiva, abbinata all'Active Foot Frame™ per una stabilità ottimale quando si corre a velocità di gara. Una piastra in fibra di carbonio, che favorisce il ritmo, massimizza il ritorno energetico, con un'aletta laterale per una maggiore stabilità. La suola in gomma antiscivolo garantisce aderenza e sicurezza nelle diverse condizioni di gara, mentre la tomaia in maglia warp jacquard a strato singolo migliora la traspirabilità riducendo il peso, per potersi concentrare sul traguardo in modo ottimale.

Le Rocket X 3 hanno un drop dal tallone alla punta di 7 mm e un peso di 185 g per la taglia 8 US da donna e di 226 g per la taglia 10 US da uomo.

I partecipanti alle principali maratone di tutto il mondo avranno l'opportunità di visitare il Rocket X Flylab, per scoprire il “dietro le quinte” della tecnologia integrata nella scarpa da gara più performante del marchio HOKA. Queste soluzioni innovative per le performance prenderanno vita in un'esperienza coinvolgente il prossimo autunno, in occasione delle maratone di Berlino e di New York.

Il moello Rocket X 3 è ora disponibile su HOKA.com e presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.