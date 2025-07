Emergenza caldo: annullato, in via cautelativa, il 'Miglio di Mestre'

I dirigenti di Venicemarathon, di concerto con l’Amministrazione Comunale e dopo un attento confronto con la Croce Verde e la FIDAL, hanno deciso di sospendere in via cautelativa la manifestazione '4^ Miglio di Mestre' in programma domani sera, venerdì 4 luglio, in via Piave a partire dalle ore 18.

Tutte le Società Sportive sono state avvisate e gli atleti già iscritti verranno rimborsati della quota versata.