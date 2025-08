Aperte le iscrizioni al 10° CMP Venice Night Trail

Venezia - Il CMP Venice Night Trail, la corsa di notte a lume di torcia di 16 chilometri e 51 ponti nell'affascinante Venezia by night, dopo aver dato la possibilità a tutti i 'finishers' dell'edizione 2025 di iscriversi in anticipo da oggi apre ufficialmente le iscrizioni della speciale decima edizione in programma sabato 28 marzo 2026.

Lo spettacolare urban trail, organizzato da Venicemarathon con il supporto e il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Venezia e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, sarà anche quest'anno a numero chiuso con una soglia di 5.500 pettorali disponibili.

Un incremento graduale di ulteriori 500 posti rispetto al passato, per cercare di far fronte alle moltissime richieste di partecipazione che ogni anno gli organizzatori ricevono. Ricordiamo infatti che, in quasi tutte le sue nove edizioni, il CMP Venice Night Trail ha sempre fatto registrare la chiusura anticipata delle iscrizioni con diversi mesi di anticipo rispetto alla data della manifestazione per sold out pettorali: una situazione che ogni anno costringe Venicemarathon a non poter accogliere moltissimi atleti.

D'altronde, solo al CMP Venice Night Trail si corre di notte in una delle città più belle al mondo, rischiarando a lume di torcia zone meno conosciute ma molto suggestive e punti più iconici e d'impatto come l'Arsenale, Piazza San Marco, il ponte dell'Accademia, la Basilica della Salute e con partenza e arrivo accolti nell'ampio e comodo Terminal Crociere del Porto di Venezia.

A tutto questo si aggiungeranno, nel dopo gara, i festeggiamenti legati al decennale della manifestazione con il Music Party che farà ballare e divertire fino a notte fonda atleti e accompagnatori.

Le iscrizioni al 10^ CMP Venice Night Trail sono disponibili sul sito www.venicenighttrail.it