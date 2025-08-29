L’atleta HOKA Elite Jim Walmsley ha vinto l’HOKA UTMB Mont Blanc OCC® 2025

Jim Walmsley, 35 anni, ha vinto l’OCC® con un tempo di 5:00:35. Questo risultato segna il suo ritorno alle competizioni dopo l’epica vittoria al Chianti Ultra Trail by UTMB dello scorso marzo 2025. Per la gara da 50 km, Walmsley ha corso con un modello personalizzato di scarpa della linea HOKA Tecton X.

L’HOKA UTMB Mont Blanc OCC® è considerata una delle gare più prestigiose e competitive al mondo. Una vera e propria sfida di ultratrail di media distanza, il tracciato spettacolare di 61 km presenta oltre 3.400 metri di dislivello positivo e conduce gli atleti da Orsières a Chamonix, passando per Champex-Lac e Trient, raggiungendo il Col de Balme e La Flégère, per poi scendere verso l’iconico arco di arrivo nel cuore di Chamonix.

«Adattarmi al nuovo percorso e al livello molto alto dei concorrenti dell’OCC di quest’anno ha reso la gara combattuta fino agli ultimi chilometri, ma sono felice di essere riuscito a rimontare e colmare il distacco. Tornare a Chamonix con una vittoria è una sensazione fantastica», ha dichiarato Jim Walmsley.

«Siamo estremamente orgogliosi di Jim per aver trionfato in una gara così serrata, oltre che entusiasti di vederlo aggiungere un altro successo al suo straordinario palmarès», ha affermato Mike McManus, Director of Global Sports Marketing di HOKA. «Figura iconica dello sport, Jim ha una lunga storia a Chamonix e ha lasciato il segno sulle Alpi nel corso della sua carriera. Rivederlo sul gradino più alto del podio dell’UTMB World Series Finals con questa vittoria all’OCC® è incredibilmente emozionante per tutta la famiglia HOKA.»

La partnership tra HOKA e UTMB, che vede il brand come title sponsor della serie, si fonda sulla missione condivisa di ispirare gli atleti di trail running di tutto il mondo, rendendo il trail e l’ultra running sempre più accessibili.