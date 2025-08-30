HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, un finale di gara mozzafiato per la CCC, ora spazio all'UTMB

Una battaglia ricca di suspense Nella categoria femminile, la CCC 2025 ha offerto una delle gare più combattute nella storia delle finali dell'HOKA UTMB Mont-Blanc, con un podio che si è configurato solo negli ultimi 10 chilometri.

Martina Mlynarczyk (POL, UTMB Index 770), leader incontrastata per tutta la gara, è stata messa in seria difficoltà da Sylvia Nordskar (NOR, UTMB Index 779). Dopo una serie di sorpassi spettacolari nella discesa della Flégère, Martina Mlynarczyk ha infine ottenuto la vittoria in 11h41'55“, realizzando il secondo miglior tempo nella storia della CCC, con solo 18 secondi di vantaggio sulla norvegese Sylvia Nordskar (11h42'13”). Dietro di loro, Anna Tarasova (ESP, UTMB Index 786) ha conquistato il terzo posto con un tempo di 11h44'18", con un podio interamente europeo. Blandine L'Hirondel (FRA, UTMB Index 789), a lungo seconda, ha concluso al quarto posto.

Una gara sofferta per le favorite

Colpo di scena per le ultime due detentrici del titolo, costrette al ritiro. Toni McCann (ZAF, UTMB Index 803), vincitrice dell'OCC nel 2023 e poi della CCC nel 2024, ha dovuto interrompere prematuramente la sua gara, mentre era sul podio provvisorio. Vittima di una brutta caduta poco dopo La Fouly (km 40), la sudafricana, ferita a un ginocchio e all'anca destra, ha cercato di continuare nonostante il dolore, prima di essere fermata al rifornimento successivo, a Champex-Lac (km 54). Questo ritiro pone fine alla sua striscia di imbattibilità all'HOKA UTMB Mont-Blanc.

Anche Yngvild Kaspersen (NOR, UTMB Index 800), vincitrice nel 2023, ha dovuto rinunciare al suo obiettivo al punto di passaggio di La Fouly (km 40) dopo essersi slogata una caviglia nei primi chilometri, proprio mentre era in testa alla gara femminile.

Il trionfo di Puppi: l'italiano inarrestabile sui sentieri del Monte Bianco

Tra gli uomini, Francesco Puppi (ITA, UTMB Index 932) ha confermato il suo status di grande favorito diventando il primo italiano a vincere la CCC. Affrontando una concorrenza particolarmente agguerrita, l'italiano ha condotto la gara dall'inizio alla fine. Ha vinto in 10h06'02“, il secondo miglior tempo nella storia della gara, con 7 minuti di vantaggio (10h13'42”) su David Sinclair (USA, UTMB Index 916) e 10 minuti su Drew Holmen (USA, UTMB Index 879) che ha concluso questa edizione 2025 in 10h16’15’’. Il francese Arnaud Bonin (UTMB Index 867), che aveva conquistato il 3° posto sul podio provvisorio, ha concluso al 4° posto in 10h26’03”. Una prestazione degna di nota, poiché ha migliorato il suo tempo dell’anno scorso di 11h12’39”.

Quando la volontà supera i limiti: il Team Adaptive brilla anche alla CCC 2025

La performance di Jonathan Naboulet, tetraplegico, entra nella storia del Team Adaptive: è la prima partecipazione in assoluto alla CCC® con una carrozzina da montagna.

L'atleta dell'Ariège ha percorso i 101 km con il supporto di 35 accompagnatori che si sono dati il cambio senza sosta, fornendo una dimostrazione unica di come si possa superare i propri limiti, rendendo omaggio alla forza di volontà umana. Al loro fianco, Julien Veysseyre e Travis Warwick-Oliver, entrambi amputati alla tibia, hanno reso memorabile l'edizione 2025 grazie al loro coraggio e alla loro eccezionale determinazione.

