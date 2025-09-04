15^ Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K: aprono le iscrizioni

Venezia - La Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, gara internazionale di corsa su strada organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo, apre ufficialmente le iscrizioni della sua quindicesima edizione in programma sabato 16 maggio 2026.
La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna con un percorso scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come la pineta, il lungomare e la spiaggia, sarà anche quest’anno a numero chiuso, con a disposizione 4.000 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K.
Completerà il ricco programma la Alì Family Run, la corsa di 3 chilometri dedicata a bambini e famiglie che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 16 maggio, le cui iscrizioni apiranno però più a ridosso della manifestazione.
Le iscrizioni alla 15^ Jesolo Moonlight Half Marathon sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it