Venice Half Marathon, in arrivo 200 nuovi pettorali solidali 

Venezia - La Venice Half Marathon, ovvero la mezza maratona organizzata da Venicemarathon e in programma domenica 26 ottobre in contemporanea alla 39^ Wizz Air Venicemarathon, mette in palio 200 nuovi pettorali, viste le numerosissime richieste pervenute alla segreteria organizzativa in questi mesi, dopo il sold out dei 4.500 posti disponibili già dallo scorso maggio.
Una quota del ricavato della vendita di questi pettorali, per un valore complessivo di 2.000 euro, sarà devoluto ad una delle associazioni benefiche aderenti al Venicemarathon Charity Program. La fortunata no profiit verrà sorteggiata nella giornata di sabato 25 ottobre all’Exposport Venicemarathon Village del Parco San Giuliano a Mestre, durante la consueta presentazione dei progetti benefici al pubblico e la premiazione dei top fundraiser.
Nel frattempo, gli iscritti complessivi (42K-21K-10K) hanno già superato quota 18.000, nuovo record di partecipazione.