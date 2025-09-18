Numeri e qualità per il Challenge Sanremo 2025. Un’edizione all’insegna dei record e delle novità, con un occhio alla sostenibilità

Il programma gare si aprirà sabato con Gare giovanili e la novità di quest’anno, il Nuota & Corri, mentre domenica si disputeranno l’evento principale del fine settimana, il Challenge Sanremo Middle Distance, e il Triathlon Sprint.

Davvero variegata la partecipazione di quest’anno, con atleti provenienti da cinque continenti in rappresentanza di 35 nazioni tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Sudafrica, Giappone, Qatar, Israele, Cile, Etiopia, Kazakistan e Pakistan.

I numeri sono in crescita di oltre il 10% rispetto allo scorso anno: gli atleti al via del Challenge Sanremo saranno 670. La gara principale, il triathlon medio, conta 330 iscritti, il triathlon sprint vedrà al via 200 atleti, 80 i giovani triatleti che si presenteranno sabato mattina in apertura del programma gare, 60 partecipanti per il Nuota & Corri che si disputerà interamente nell’area di Portosole. Per la pausa pranzo degli sportivi di venerdì, sarà proposta una pedalata “Sulle strade della Milano - Sanremo: alla scoperta di Cipressa e Poggio” con Niccolò Bonifazio, ex ciclista professionista.

Quest’anno, il Challenge Sanremo sarà ancora più sostenibile: i gadget per gli atleti partecipanti e il merchandising sono realizzati in materiali riciclati da ACBC mentre la medaglia di finisher è stampata in 3D con materiale riciclabile.

Gli atleti da seguire

La prova femminile si preannuncia una competizione di altissimo livello. Tra le big in gara, ci sarà un gradito ritorno a Sanremo: dopo la vittoria nel 2023, torna ai nastri di partenza la sudafricana Magda Nieuwoudt, arrivata a Sanremo da 10 giorni per svolgere proprio in Riviera dei Fiori la rifinitura verso la gara. Occhi puntati sulla francese Aurelia Boulanger, a segno diverse volte nel circuito Challenge Family: quest’anno, ha vinto negli Emirati Arabi al Challenge Sir Bani-Yas, lo scorso anno è stata la dominatrice a Cagnes-Sur-Mer, Salou e Cesenatico. Proprio in Romagna, quest’anno, si è imposta l’ungherese Gabriela Zelinka, esperta triatleta ora specializzata nelle lunghe distanze che per la prima volta sarà al via della gara sanremese. Già sul podio due anni fa, torna nuovamente a Sanremo l’austriaca Lisa-Maria Dornauer che incrocerà nuovamente la tedesca Sarah Schoenfelder, a caccia della prima medaglia e sempre presente al via dal 2022. Gradito ritorno anche quello della francese Justine Guerard, ormai una veterana della gara dopo il podio conquistato nella prima edizione. Debutto al Challenge Sanremo per Luisa Iogna Prat che quest’anno ha centrato un podio internazionale nel mezzo ironman e per Megan Armitage, irlandese, ex ciclista professionista. Da tenere d’occhio anche Johanna Ahrens (Ger), Carolin Meyer (Ger), Alice Fritzsche (Swi), Zaira Lorenzo (Esp), le italiane Sara Sandrini e Francesca Crestani.

Nella gara maschile, ci sarà il ritorno di Michele Sarzilla che, dopo la carriera nelle gare olimpiche ha allungato le distanze: l’azzurro sta gareggiando in prove molto impegnative e, dopo aver preso le misure con il tracciato lo scorso anno, sarà uno degli atleti da tenere d’occhio domenica. Attenzione alla sorpresa dello scorso anno, il tedesco Jannik Stoll, capace di salire sul podio nel 2024 e nuovamente in gara in Liguria con l’obiettivo di scalare ancora la classifica. Sarà una grande festa per David Breinlinger, tedesco, sesto nel 2024, che proprio al Challenge Sanremo disputerà l’ultima gara da atleta professionista. Altri nomi da appuntare sono quelli di Joost Friederichs (Ned), Lorenzo Delco (Swi), Thomas Navarro (Fra) e degli italiani Davide Rossetti, Pietro Santini, Filippo Turco.

Memorial Gavino e Trofeo Rambaldi

In occasione del triathlon sprint e del triathlon medio, saranno assegnati due premi speciali: il Memorial Marco Gavino e il Trofeo Daniele Rambaldi. Il migliore e la miglior frazionista della corsa della prova su distanza media (sono esclusi gli atleti Pro) riceveranno il riconoscimento intitolato a Marco Gavino, un giovane poliziotto deceduto durante una missione umanitaria in Kosovo, per tutti un grande amico e una persona dalle grandi qualità umane. La scelta di donare il Trofeo al miglior podista nasce dal passato di atleta di Marco, a sua volta valido e appassionato corridore. Il Trofeo Daniele Rambaldi verrà assegnato al migliore e alla migliore atleta Under 23 che taglieranno il traguardo del Triathlon Sprint. Rambaldi ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo ha conosciuto anche solo per pochi minuti. Disponibilità, gioia di vivere, naturalezza, semplicità, simpatia, passione per lo sport, sincerità, lealtà sono solo alcune delle caratteristiche distintive di “Rambo” Danielone che dal ’92 è stato anima e motore della Riviera Triathlon 1992. In sua memoria, è stato istituito il Trofeo dedicato agli atleti emergenti proprio per sottolineare la sua naturale predisposizione a lavorare con i giovani.

Memorial Alessio Bianchi

La gara di Nuota & Corri coincide con il quarto Memorial Alessio Bianchi. Tesserato per la Riviera Triathlon 1992, Alessio ci ha lasciati prematuramente, colpito da un malore proprio mentre stava praticando lo sport che tanto lo appassionava. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, Alessio nuoterà e correrà sempre accanto a noi: sarà per sempre dei nostri.

Memorial Ulrike Wachtler

Il Memorial Ulrike Wachtler, bolzanina di nascita ma milanese di adozione, per più di 20 anni si è occupata di organizzazione di eventi sportivi con particolare riferimento alle corse podistiche. Tra le varie manifestazioni alle quali ha partecipato con ruoli primari da ricordare la Mezza di Monza, svoltasi all’interno del parco di Monza e dell’Autodromo; la Corsa della Speranza, gara di solidarietà che si svolgeva tra le vie di Milano; il circuito Gazzetta Run, tra cui la tappa svoltasi a Sanremo, città alla quale era legata anche per aver fornito il proprio sostegno alla prima edizione della Maratona di Sanremo. Ha fatto parte del gruppo organizzativo dei Campionati Europei di corsa campestre che si sono svolti a San Giorgio su Legnano nel 2006. Ha collaborato in maniera incisiva anche con organizzazioni di Triathlon tra cui quello di Sanremo. Scomparsa nel marzo 2023 a causa di una grave malattia, si dedica questo premio alla miglior frazionista della frazione podistica per ricordare tutto quello che ha saputo fare nel corso degli anni impegnandosi sempre con grande passione e professionalità.

Progetto Charity

Grazie alla raccolta fondi effettuata nel corso delle edizioni 2023 e 2024 del Challenge Sanremo in collaborazione con il Rotary Club Sanremo Hanbury e al versamento integrativo effettuato dal Comitato Organizzatore e dalla Riviera Triathlon 1992, sono stati acquistati nuovi dispositivi medici per la Misericordia di Sanremo per allestire una nuova ambulanza e renderla idonea all’utilizzo pediatrico: si tratta di un saturimetro e di un defibrillatore semi automatico.