Treviso Runway Run, in aeroporto la festa del running

Festa, sorrisi e musica per tutti, dal primo all’ultimo concorrente, migliaia di persone hanno vissuto un’esperienza esaltante, iniziata nell’Hangar dell’aeroporto trevigiano trasformato in una discoteca, grazie al sound e al coinvolgimento di Radio WOW. Un fiume colorato dell’azzurro della T-shirt tecnica ufficiale che ha invaso la pista di decollo, tutti hanno indossato le luci frontali creando un gioco di ombre, il suono del respiro ed i passi degli atleti, i primi a Treviso ad esplorare la pista a passo di corsa.

Grazie all’impegno del 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento (3° RMAA), che ha il compito di garantire la manutenzione e il supporto tecnico-logistico per le flotte HH-101, HH-139 e TH-500, e per l’armamento aereo e terrestre, sulla pista anche un elicottero HH-101 e due TH-500 impreziositi da un’illuminazione scenografica e dalla realizzazione del Tricolore con le luci.

I protagonisti

Con il crono di 33’46”, ha sbaragliato tutta la concorrenza Hugo Humberto Alarcon Melara (Runaway Milano Asd), sempre in testa dal primo all’ultimo metro di gara: “Sono amico dello staff organizzativo, collaboro con loro per alcune attività” – ha dichiarato – “Vivo a Milano, sono venuto qui per fare un allenamento e divertirmi, e così è stato, il percorso è affascinante e sono soddisfatto di come si è svolta la gara”, ha concluso. Al femminile è stata Elena Gozzi a dominare la scena e concludere davanti a tutte in 43’01”.

Gli organizzatori

Presente anche il Sindaco di Treviso Mario Conte che per l’occasione ha indossato le scarpette da runing e il pettorale per vivere appieno la manifestazione: “E’ stata un’esperienza davvero fantastica, un colpo d’occhio straordinario. Faccio i complimenti agli organizzatori per aver organizzato un evento sportivo nel nostto aeroporto, per noi è stata una grande scoperta. Le luci frontali e le luci della pista hanno contribuito a creare un’atmosfera unica. Come runner, posso dire che è stato anche un ottimo allenamento, sono in preparazione di una maratona e ho apprezzato molto correre qui stasera”, ha concluso.

Anche Corrado Fischer, Amministratore Delegato di AER TRE, Chief Operating Officer e Accountable Manager del Gruppo SAVE, ha partecipato in veste da runner: “E’ stata una bellissima esperienza, con questo evento abbiamo anche dimostrato che l’aeroporto può essere un luogo dove divertirsi, socializzare, mettere in contatto le persone. Aver corso qui, stanotte, mi ha fatto vivere l’aeroporto in una veste assolutamente nuova”.

Così l’organizzatore Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport: “E’ sempre stupendo vedere oltre 2mila persone così entusiaste e festanti per un evento di corsa. Questo format Runway Run è sempre più coinvolgente, con tanta musica, tanto divertimento e la magia di correre di notte in un aeroporto come questa notte a Treviso. Come MG Sport con FollowYourPassion desideriamo regalare sempre forti emozioni e proviamo dare nuove sensazioni ai runner”.