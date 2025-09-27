Il Giro al Sas riceve la World Athletics Heritage Plaque

TRENTO – Una settimana al via del 78° Giro al Sas di Trento che si apre in pompa magna grazie alla prestigiosa onorificenza Heritage Plaque, assegnata da World Athletics, la federazione mondiale, oggi, sabato 27 settembre, per un contributo eccezionale alla storia mondiale e allo sviluppo dello sport dell'atletica leggera e delle discipline di atletica fuori dagli stadi, come cross country, mountain, road, trail e ultra-running, e corsa a piedi. Un riconoscimento di alto valore internazionale assegnato da Sebastian Coe, Presidente dell'International Association of Athletics Federations, per celebrare e creare un trait d’union tra gare, carriere, spettacoli, città, luoghi, punti di riferimento e cultura iconici e storici di atletica leggera in tutto il mondo.

Ad oggi, la World Athletics Heritage Plaque è stata assegnata ad un numero ristretto di eventi in tutto il mondo. In Italia, possono fregiarsene soltanto il Cross Cinque Mulini, che lo ha ricevuto nel 2019, il Giro Podistico di Castelbuono, dall’anno successivo, il Campaccio Cross Country, dal 2023, la BoClassic e Stramilano Half Marathon dal 2024. La World Athletics Heritage Plaque del Giro al Sas sarà conservata ed esposta presso la sede centrale della Banca per il Trentino Alto Adige.

L’assegnazione

L'assegnazione della World Heritage Plaque di World Athletics (categoria: Competizione) riconosce la storia podistica della città italiana di Trento. Nato nel 1907, il «Giro di Trento» è diventato un festival podistico annuale che quest'anno celebra la sua 78^ edizione il prossimo 4 ottobre.

Il "Giro al Sas", come è conosciuta la gara di 10 km, parte e arriva in Piazza Duomo, il cuore della città, proprio di fronte alla Fontana del Nettuno e alla Torre Civica. La gara è stata vinta da alcuni dei più grandi atleti di lunga distanza al mondo, tra cui l'italiano Stefano Baldini, campione olimpico di maratona del 2004, e da atleti stranieri di fama internazionale come Paul Tergat, Kenenisa Bekele, Muktar Edris e Jacob Kiplimo.

“Con oltre un secolo di storia, il Giro al Sas attrae ogni anno molti dei migliori corridori del mondo nella storica città di Trento. Organizzato per i corridori da corridori come Ferruccio Demadonna e suo fratello Giovanni, tre volte vincitore della gara e rinomato manager di atleti, la passione e la dedizione del comitato organizzatore e dei volontari hanno reso il Giro al Sas un appuntamento prezioso nel calendario sportivo e sociale annuale della città" ha commentato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe.

"Il Giro al Sas è il cuore di un festival podistico che include gare giovanili e il Giro al Sas Kids, un evento promozionale non competitivo per bambini dai 2 agli 8 anni, volto a incoraggiarli a praticare sport”, ha aggiunto. "Un esempio vibrante di tradizione podistica in azione: mi congratulo con il Giro al Sas per il meritato riconoscimento della Targa del Patrimonio Mondiale dell'Atletica Leggera", ha concluso il presidente Coe.

Il Presidente dell'ASD Città di Trento e del Comitato Organizzatore, Gianni Valler, ha commentato: "Siamo grati e onorati di ricevere questo riconoscimento da World Athletics. La gara del «Giro al Sas International» ha una storia che risale ai primi anni del 1900 ed è diventata una tradizione amata nella nostra città, attirando grandi folle e un sostegno entusiasta. Nel corso dei decenni, l'evento ha ospitato i migliori atleti di tutto il mondo sulle strade di Trento. Tra i nomi più importanti, senza dimenticare tutti gli altri, ci sono Kenenisa Bekele, Francesco Panetta, Stefano Baldini, Edwin Soi, Muktar Edris e Jacob Kiplimo, solo per citare alcuni dei campioni recenti. La «World Heritage Plaque» è un forte incoraggiamento a continuare, con passione, una missione che promuove lo sport e rafforza il nostro senso di appartenenza alla comunità podistica mondiale e a World Athletics. La Targa è un premio per la città, per tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione nel corso degli anni, per i podisti e per i volontari. Grazie a loro, questa lunga tradizione continua e il «Giro al Sas International» continua a crescere. È il risultato dell'impegno di tutti e vogliamo esprimere la nostra gratitudine in questa occasione”, ha concluso il Presidente Valler.