Cardio Race 2025: torna la corsa per il cuore alle Capannelle

Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute del cuore, sostenere la ricerca sulle malattie cardiovascolari e contrastare la morte cardiaca improvvisa. È questo l'obiettivo di Cardio Race 2025, la manifestazione podistica nata nel 2013 e giunta alla sua nona edizione, che torna a Roma dal 3 al 5 ottobre 2025 presso l’Ippodromo delle Capannelle, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre).

Le gare

L’iniziativa è organizzata da DreamCom, con la Direzione Scientifica dell’INRC (Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari) e con il supporto tecnico di OPES. Il programma prevede gare competitive e non competitive di 12,4 km, la gara non competitiva di 5,240 km e la Kids Run di 1,250 km, dedicata ai più piccoli.

Il Villaggio del Cuore

Presso l’Ippodromo delle Capannelle sarà allestito il Villaggio del Cuore, con aree mediche e tematiche dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a esami per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e non solo: elettrocardiogramma, visite fisioterapiche e osteopatiche e odontoiatriche e molto altro, non mancheranno attività dedicate a sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico.

I numeri

Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono oltre 4,3 milioni di persone in Europa, rappresentando il 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le principali forme sono le malattie coronariche e l’ictus.

Tra i principali fattori di rischio: fumo, dieta scorretta, sedentarietà e consumo di alcolici, senza dimenticare condizioni patologiche come diabete, ipertensione e ipercolesterolemia.

Missione

Cardio Race vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su tutti gli aspetti legati alla salute del cuore: alimentazione equilibrata, gestione dello stress, attività fisica e prevenzione.

Patrocini

La manifestazione gode del sostegno di Roma Capitale, Sport & Salute S.p.A, Regione Lazio, Ministero della Salute, SicSport, Università di Roma La Sapienza e si svolge sotto l’egida del CONI e della FIDAL.