Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Cardio Race 2025: torna la corsa per il cuore alle Capannelle

A Roma dal 3 al 5 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle si corre, e non solo, per sensibilizzare sull'importanza della salute del cuore
Cardio Race 2025: torna la corsa per il cuore alle Capannelle
3 min

Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute del cuore, sostenere la ricerca sulle malattie cardiovascolari e contrastare la morte cardiaca improvvisa. È questo l'obiettivo di Cardio Race 2025, la manifestazione podistica nata nel 2013 e giunta alla sua nona edizione, che torna a Roma dal 3 al 5 ottobre 2025 presso l’Ippodromo delle Capannelle, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre).

 

Le gare

L’iniziativa è organizzata da DreamCom, con la Direzione Scientifica dell’INRC (Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari) e con il supporto tecnico di OPES. Il programma prevede gare competitive e non competitive di 12,4 km, la gara non competitiva di 5,240 km e la  Kids Run di 1,250 km, dedicata ai più piccoli.

Il Villaggio del Cuore

Presso l’Ippodromo delle Capannelle sarà allestito il Villaggio del Cuore, con aree mediche e tematiche dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a esami per la prevenzione delle patologie cardiovascolari e non solo: elettrocardiogramma, visite fisioterapiche e osteopatiche e odontoiatriche e molto altro, non mancheranno attività dedicate a sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico.

I numeri

Ogni anno le malattie cardiovascolari uccidono oltre 4,3 milioni di persone in Europa, rappresentando il 48% di tutti i decessi (54% per le donne, 43% per gli uomini). Le principali forme sono le malattie coronariche e l’ictus.
Tra i principali fattori di rischio: fumo, dieta scorretta, sedentarietà e consumo di alcolici, senza dimenticare condizioni patologiche come diabete, ipertensione e ipercolesterolemia.

Missione

Cardio Race vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su tutti gli aspetti legati alla salute del cuore: alimentazione equilibrata, gestione dello stress, attività fisica e prevenzione.

Patrocini

La manifestazione gode del sostegno di Roma Capitale, Sport & Salute S.p.A, Regione Lazio, Ministero della Salute, SicSport, Università di Roma La Sapienza e si svolge sotto l’egida del CONI e della FIDAL.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Running