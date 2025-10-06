Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Che festa la IX CardioRace - Corri per il Cuore, la manifestazione dedicata alla salute cardiovascolare

Che festa la IX CardioRace - Corri per il Cuore, la manifestazione dedicata alla salute cardiovascolare
2 min

Si è conclusa con uno straordinario successo la IX edizione di CardioRace - Corri per il Cuore, la manifestazione dedicata alla salute cardiovascolare. L'evento è stato organizzato da Dreamcom, promosso da Zetema, progetto Cultura Roma Capitale e realizzato con la Direzione Scientifica dell'INRC (Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari), registrando numeri eccezionali e confermandosi un appuntamento cruciale per la prevenzione.

I Numeri della Prevenzione

La nona edizione ha visto la partecipazione di oltre 2.000 persone tra atleti e visitatori. Il risultato più importante è l'impatto sulla salute dei cittadini: il Villaggio della Salute ha erogato oltre 921 visite gratuite e controlli specialistici, offrendo un servizio fondamentale di screening e sensibilizzazione.

Testimonial e Premiazioni

La giornata finale ha celebrato i vincitori delle diverse categorie di corsa in una cerimonia emozionante. A premiare gli atleti, insieme al Consigliere di Roma Capitale Federico Rocca, sono stati i testimonial della manifestazione: Maurizio Battista e Laura Freddi.

Il successo di questa edizione sottolinea l'efficacia della sinergia tra sport, istituzioni, ricerca e organizzazione per promuovere uno stile di vita sano e la cultura della prevenzione cardiovascolare.

Federico Rocca: "La Cardio Race si conferma un evento di grande importanza per la prevenzione e la promozione della salute. Un’iniziativa che ricorda come lo sport sia, a tutti gli effetti, il farmaco più efficace e naturale: uno strumento prezioso per vivere meglio e per prendersi cura di sé. Partecipare alla Cardio Race significa abbracciare uno stile di vita sano, sostenere la prevenzione e condividere un messaggio di energia, solidarietà e benessere per tutti. Dichiara Federico Rocca consigliere di Roma Capitale."

