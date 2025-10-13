Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bosco in rosa - Mille donne per la solidarietà tra i viali del Bosco di Capodimonte  

Il cuore di Napoli tra i viali del Bosco di Capodimonte. Mille donne per la solidarietà. I progetti del Santobono
Bosco in rosa - Mille donne per la solidarietà tra i viali del Bosco di Capodimonte  
3 min

Un pomeriggio che resterà nel cuore. Un’onda rosa di oltre mille donne ha invaso i prati del Real Bosco di Capodimonte, trasformandoli in un palcoscenico di emozioni, sorrisi e solidarietà. Il Bosco in Rosa 2025 è stato molto più di una corsa o di una camminata: è stato un abbraccio collettivo, una celebrazione della vita, della leggerezza e della forza femminile.

Tra le partecipanti, mamme, bambine, cagnolini al guinzaglio, amiche che si tenevano per mano, e persino una donna incinta pronta a partorire la prossima settimana – simbolo perfetto di una festa che celebra il futuro. Sui prati, musica, applausi, voci e colori si sono mescolati fino a diventare un’unica energia, quella di una città che si riconosce nei suoi gesti più belli: stare insieme e fare del bene. Tutte per una passeggiata su un percorso di 3 km circa e poi tutte impegnate nella ginnastica proposta sui pratoni del Bosco di Capodimonte.  Lo start è stato dato dal dott. Marcello Zamparelli, vicepresidente Sos Sostenitori ospedale Santobono Ets. La vicepresidente regionale FIDAL, Amalia Di Martino, ha suggellato l’abbraccio tra sport e solidarietà.

Ogni passo, ogni sorriso, ogni foto scattata tra i raggi del sole che filtravano dagli alberi aveva un obiettivo comune: sostenere i progetti di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS, per rendere più accoglienti le sale d’attesa e le degenze dei bambini del nuovo reparto di neuropsichiatria infantile.

Tante anche le squadre delle Aziende napoletane come Asia che ha partecipato con ben 26 donne alla passeggiata a Capodimonte.

Accanto alle runner, realtà del territorio e partner storici come Synlab Sdn, Massigen, Axa, Piu Me, S7 e Sebach, che hanno condiviso l’impegno per la salute e la prevenzione femminile, aggiungendo valore a un evento che è diventato ormai un simbolo della città.

Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running: «Oggi il Bosco in Rosa ha mostrato il volto più bello di Napoli: quello delle donne che sanno trasformare la solidarietà in festa, la corsa in abbraccio, la fatica in sorriso. È un pomeriggio che racconta la vita».

Marcello Zamparelli, vicepresidente Sos Sostenitori ospedale Santobono Ets: “Grazie per la manifestazione a Napoli Running e al Bosco di Capodimonte e alle oltre mille donne iscritte alla gara. E’ stata una vera emozione poter dare il via e vedere questa onda rosa.  Alla fine, restano i volti felici, i palloncini rosa sospesi nel cielo, i bambini che correvano tra le braccia delle mamme. Restano la leggerezza e la gratitudine, come dopo una giornata perfetta.

Perché il Bosco in Rosa non è solo un evento: è un sentimento che cresce, anno dopo anno, nel cuore di Napoli.Il Bosco in Rosa non è solo una corsa, ma una festa della vita, un pomeriggio in cui la città si riconosce nel sorriso e nella leggerezza delle sue donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Running