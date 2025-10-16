Battocletti e Chaumenton i favoriti della 9^ Corsa dei Castelli Trieste  

TRIESTE – L’atmosfera si fa sempre più elettrica, mancano pochi giorni al via della “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23, gara organizzata da ASD Promorun con la coorganizzazione del Comune di Trieste e che si svolgerà domenica 19 ottobre su percorso omologato FIDAL 10 km. Il clima di grande inclusione vede eventi per tutti, con la Non Competitiva Ten e la Family Run 8 km, entrambe senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. In parallelo, la 3^ International Road Race Running Match u.23 10k, evento frutto della collaborazione con FIDAL, inserito nel calendario e che gode della Label Road Race di World Athletics nel quale si accenderà la sfida tra nazionali U23.

Grande successo dell’intero evento che negli anni ha saputo trovare la strada per diventare sempre più inclusivo e coinvolgere l’intera popolazione, come provano i numeri partecipativi delle manifestazioni non competitive, Family Run e Non Competitiva Ten. Domenica 19 ottobre, dunque, Trieste applaudirà al passaggio di circa 4mila partecipanti.

I top runner al via - donne

Il nome che più echeggia per le strade di Trieste è quello della vicecampionessa olimpica e mondiale, nonché campionessa europea, plurititolata e pluriprimatista italiana Nadia Battocletti che, per la prima volta nella sua straordinaria carriera, sarà al via di una competizione su strada aperta anche ad agonisti amatori. Un’emozione speciale, dunque, per i quasi 4mila iscritti alla 9^ Corsa dei Castelli che potranno condividere il terreno di gara con un idolo dell’atletica italiana.

Nel suo immenso palmares, più volte il titolo di campionessa nazionale 5000m (2018, 2020, 2023, 2024 e 2025), campionessa nazionale 1500m (2021 e 2025), campionessa nazionale 10000m e 10km su strada 2023,la medaglia di bronzo ai Campionati EU U20 3000m 2017, argento ai Campionati EU U20 5000m 2019, oro ai Campionati EU U23 5000m 2021, oro ai Campionati EU a squadre 5000m (2021, 2023 e 2025), oro ai Campionati EU 5000 e 10000m 2024 oltre al quinto posto ai Campionati Mondiali 5 km 2023, la medaglia di bronzo e quella di argento ai Campionati Mondiali 5000m e 10000m, rispettivamente, nel 2025, il settimo posto alle Olimpiadi Tokyo 5000m 2021, il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 5000m 2024 e l’argento alle Olimpiadi Parigi 10000m 2024, oltre a numerosi altri podi.

Suoi anche i primati nazionali 10 km strada (31'10" - Brussels 2025), 10000 m (30'38"23. - Tokyo 2025), 5 km strada (14'32" - Tokyo 2025), 3000 m (8'26"27. - Rabat 2025), 3000m st (8'30"82.- Lievin 2025), 5000 m (14'23"15. - Roma 2025) e 2 miglia (9'32"99. - Roma 2022). Nel ranking mondiale, Nadia Battocletti è la seconda donna sui 10000 m e la terza nei 5000m e nel cross country, 21esima donna in assoluto nella corsa su strada.

In gara anche le gemelle Barbara e Francesca Vassallo (ASD. Pol. Atl. Bagheria), habitué delle manifestazioni targate Promorun e che proprio sulle strade di Trieste hanno firmato alcuni loro successi. Per Barbara, il secondo ed il terzo gradino del podio, rispettivamente nel 2024 e nel 2025, ed un recente personal best di 36’16” che le è valso la vittoria alla Prater Hauptallee di Vienna. Per Francesca, il terzo posto all’ultima Corri Trieste dove ha strappato il primato personale di 36’20”.

I top runner al via - uomini

Al maschile, gli occhi sono puntati sul sudafricano Maxime Chaumeton, divenuto primatista nazionale 5000m nel 2023, primato da lui stesso battuto di recente, quarto alla BoClassic 2024, terzo nel 2022 e 2023, quinto all’ultima edizione del Campaccio Cross Country e capace, di recente, del personal best di 26’55” sui 10 km su strada, come ha dimostrato a Brasov.

Sventola il tricolore con l’azzurro olimpico Yassin Bouih (GS Fiamme Gialle), più volte campione nazionale indoor sulle distanze di 1500 e 3000 m e nei 3000 siepi nel 2024. Per Bouih, il recente primato personale di 28’37” a Lille 2025.

Proverà a stargli dietro l’ugandese Hosea Chemutai, undicesimo ai Campionati Mondiali Cross U20 2023, settimo ai Campionati Mondiali U20 3000s 2024 e recentemente al debutto sulla distanza di 10 km in occasione del 78° Giro al Sas, dove ha strappato la sesta posizione in 28’58”.

Riepilogo eventi

Primo start per la 3^ International Road Race Running Match u.23 10k, competizione alla quale hanno già aderito ben nove nazioni: Armenia, Danimarca, Inghilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Svizzera e Italia. Lo start successivo è per i runner della Corsa dei Castelli 10 km competitiva a cui seguiranno le partenze dei partecipanti alla Ten Non Competitiva e Family Run 8 km, queste ultime senza bisogno di tesseramento e certificato medico agonistico.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi alla Corsa dei Castelli competitiva venerdì 17 e sabato 18 ottobre in Piazza Unità d’Italia dalle ore 10:00 alle ore 19:00, domenica 19 ottobre presso le Scuderie del Castello di Miramare dalle ore 7:30 alle ore 9:15. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi alla Non Competitiva Ten e alla Family Run giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 in Piazza Unità d’Italia, domenica 19 ottobre presso le Scuderie del Castello di Miramare dalle ore 7:30 alle ore 9:15.

Credits: Grana/Fidal