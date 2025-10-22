Orlen Prague Marathon, il 3 maggio 2026 si corre nella storia

Domenica 3 maggio 2026 le strade di Praga si animeranno per la 31^ Orlen Prague Marathon, un evento che unisce storia, bellezza e il piacere della corsa. Insignita del World Athletics Elite Label, la gara si snoda su un percorso panoramico ma veloce, con un tracciato piuttosto pianeggiante, perfetto sia per chi insegue il proprio record personale sia per chi si gode i panorami mozzafiato della città.

Ad inizio maggio a Praga il clima è caratterizzato da temperature massime piacevoli intorno ai 19-20 °C, rendendo le condizioni ideali per la corsa.

Il percorso

Partenza e arrivo nel cuore della Piazza della Città Vecchia di Praga, per poi sfilare lungo uno spettacolare viaggio turistico attraverso i monumenti più iconici della città. Il percorso attraversa la storica Torre delle Polveri, lungo l'elegante viale Na Příkopě e attraverso Piazza Venceslao, il vivace centro della vita moderna di Praga. I corridori attraversano poi il leggendario Ponte Carlo, chiuso al pubblico per questa speciale occasione, e proseguono lungo le pittoresche rive del fiume Moldava, con splendide viste sul Teatro Nazionale, sulla Casa Danzante e sul Castello di Praga che domina la città.

Con un limite di tempo di 7 ore, 19 palchi con musica dal vivo, grazie al Marathon Music Festival l’energia si sprigionerà in ogni angolo delle strade, creando un’atmosfera tanto indimenticabile quanto l'iconico percorso stesso.

Il weekend di gara

Il fine settimana inizia con l'Active Breakfast Run nel Parco Letná, una corsa di preparazione gratuita di 4,2 km aperta a tutti i partecipanti alla maratona. L’occasione è anche perfetta per godere della vista panoramica su Praga, incontrare i pacer ufficiali e rifocillarsi al termine con caffè e colazione al parco.

Nella stessa giornata, al villaggio EXPO, famiglie e giovani runner potranno unirsi ai festeggiamenti con la DM Bambini Run e la DM Family Mile. La domenica di gara si svolgerà anche la Junior Marathon, un evento che accoglierà centinaia di studenti delle scuole superiori che potranno correre fianco a fianco con i partecipanti alla maratona e vivere l'emozione di questo evento indimenticabile.

Deaf Runner

Nel 2026, la Maratona di Praga prosegue con orgoglio il suo impegno per l'inclusione, supportando i runner con disabilità uditive attraverso il pettorale posteriore "Deaf Runner", introdotto nel 2025 in collaborazione con Thomas Eller, il primo atleta sordo a completare tutte le Abbott World Marathon Majors. "È stata una delle prime grandi maratone dell'Europa centrale a riconoscere ufficialmente il pettorale «Deaf Runner» - afferma Thomas. "Quel piccolo ma potente gesto mi ha fatto sentire riconosciuto, al sicuro e rispettato. Ogni maratona che corro è un passo avanti per l'inclusione e la visibilità".

La sicurezza

La Maratona di Praga è anche una storia di resilienza. Durante l’ultima edizione Paul, un runner irlandese, è collassato alla partenza della gara, tornerà alla prossima edizione. La sua sopravvivenza è stata possibile grazie alla rapidità d'intervento dei volontari di RunCzech, dei Servizi Medici di Emergenza e del team dell'Ospedale Universitario Generale.

RunCzech ha garantito una copertura medica completa, che includeva l'unità di emergenza GOLEM in Piazza della Città Vecchia (in grado di ospitare fino a 12 pazienti in terapia intensiva), tende mediche, sei ambulanze, tre squadre di pronto intervento e 40 operatori sanitari. Ulteriori misure di sicurezza includevano pattuglie di primo soccorso ogni 2,5 km, sei squadre ciclistiche dotate di defibrillatore automatico esterno (DAE) e postazioni di defibrillazione nelle zone di partenza e arrivo.

Palinsesto TV

L'evento sarà trasmesso in diretta su ČT Sport nella Repubblica Ceca e in streaming televisivo in 106 paesi in tutto il mondo. Una diretta streaming internazionale con commento in inglese di Tim Hutchings (Eurosport / Diamond League) sarà disponibile anche sul canale YouTube di RunCzech in alcuni paesi.

Solidarietà

La gara ha anche un aspetto benefico con Světluška, un progetto a lungo termine della Fondazione della Radio Ceca che aiuta le persone con gravi disabilità visive, a ricordare che ogni passo può fare la differenza.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito con cambio tariffa a slot.