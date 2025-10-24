CorriLibera, a Roma il 23 novembre la 5 km per dire no alla violenza contro le donne

Corri con noi. Corri per lei. #CorriLibera . Il 23 novembre a Roma si svolgerà la prima edizione di CorriLibera Line 5k , una corsa di 5 chilometri per coinvolgere e sensibilizzare cittadini, sportivi e istituzioni sul tema della violenza contro le donne.

L’evento è promosso dai Ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, ed è realizzato in collaborazione con Sport e Salute, FIDAL e PuroSangue come partner tecnico, e con altri partner istituzionali.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività promosse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La corsa, che prevede sia una gara agonistica sia una amatoriale, prenderà il via dal Colosseo e, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi e iconici della Capitale, terminerà in Via dei Fori Imperiali.

Il Parco del Colle Oppio ospiterà il villaggio istituzionale e il punto di accoglienza per i partecipanti.