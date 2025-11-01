Mezza Maratona d’Italia-“Memorial Enzo Ferrari”: 21 chilometri nella leggenda

Passato mitico e modernità, presente e futuro uniti da un unico denominatore comune: la passione.

Quella per bolidi unici al mondo e per le loro radici più autentiche, insieme all’amore per l’atletica leggera, agonistica e non, in una sintesi perfetta. Il 29 marzo 2026 la corsa che unisce Maranello a Modena tornerà a raccontare l’anima della Motor Valley, toccando i luoghi simbolo del mito del Cavallino Rampante e con un passaggio nel nuovo circuito e-Vortex.

Ad arricchire la 21 km, anche le distanze di 10 e 5 km per un weekend di festa del territorio. Dal ricavato nasceranno progetti sociali diffusi, a favore delle comunità coinvolte lungo il percorso di gara, a sostegno dello sport e dell’educazione.

Una maratona per il “Drake”, da vivere passeggiando come amatori o correndo come atleti, in un mondo unico e irripetibile: quello della Ferrari. Velocità o lentezza nel cuore della più straordinaria storia culturale, sportiva e industriale del nostro Paese, che continua a essere simbolo di una bellezza senza eguali e inimitabile. L’edizione 2026 della Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari, in programma il 29 marzo 2026, è stata presentata nell’officina di revisione del Ferrari e-Vortex. Sull’avveniristico circuito di prova del Cavallino Rampante, confinante con la storica pista di Fiorano e in un’atmosfera dove l’innovazione permea la tradizione motoristica italiana più affascinante, si sono aperte le iscrizioni alla competizione, che si svilupperà su tre distanze, trasformando il Memorial in un festival esclusivo capace di animare un intero weekend con iniziative e attività destinate a valorizzare un territorio straordinario. «Noi di Ferrari siamo unici – ha ribadito Benedetto Vigna, CEO di Ferrari – in quanto siamo inclusivi pur essendo un’azienda esclusiva. Con questo Memorial Enzo Ferrari vogliamo aprirci al territorio per restituire il valore che esso rappresenta per noi. Il ricavato della Mezza Maratona sarà destinato alla realizzazione di palestre nei comuni in cui l’evento si svilupperà: Fiorano, Maranello, Formigine e Modena».

IL PROGRAMMA - Venerdì 27 marzo aprirà il Villaggio della Mezza Maratona d’Italia, spazio di incontro tra atleti, famiglie e appassionati. Sabato 28 marzo si terrà la Family Run da 5 km, mentre domenica 29 marzo si correranno la mezza maratona competitiva da 21,097 km e la 10 km non competitiva. Sarà l’occasione per una festa collettiva pensata per bambini, scuole e associazioni, che confermerà il ruolo centrale del senso di appartenenza legato a questi luoghi e alla loro storia. L’evento è dedicato non solo ai runner professionisti ma anche agli amatori. Un “pacchetto speciale” prevede l’iscrizione combinata alla 21 km e alla Family Run. Passioni antiche, territorio e scenari futuri si fonderanno in una manifestazione giunta appena alla sua seconda edizione, ma già destinata a ritagliarsi uno spazio importante grazie alla sua idea vincente di unire passioni differenti. Ferrari, in qualità di hosting partner, metterà a disposizione dei partecipanti alcuni dei luoghi solitamente inaccessibili, tra cui Viale Enzo Ferrari, che attraversa la cittadella aziendale, la celebre Pista di Fiorano e il Ferrari e-Vortex. Questo innovativo circuito sarà la cornice in cui la comunità locale inizierà a conoscere la nuova infrastruttura, destinata a migliorare la viabilità del territorio grazie al trasferimento dalla strada alla pista delle attività di collaudo dei bolidi Ferrari. Grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dei Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Modena, la Mezza Maratona d’Italia conferma la propria identità di appuntamento di riferimento per il territorio e di rilievo nel panorama delle grandi corse su strada italiane. Alla presentazione, moderata dalla giornalista Cristina Fantoni, sono intervenuti, tra gli altri, il CEO di Ferrari Benedetto Vigna, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini, il sindaco di Formigine Elisa Parenti, l’assessore allo sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e il presidente di APT Servizi Regione Emilia-Romagna Davide Cassani.

Presenti anche gli atleti Rita Cuccuru, Sofiia Yaremchuk e Giovanni Pili D’Ottavio.

Ad arricchire il momento dedicato agli atleti, il video-saluto del presidente della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei. IL PERCORSO - La partenza avverrà da Maranello, mentre l’arrivo sarà a Modena, con un tracciato di 21,097 km che attraverserà i comuni di Fiorano e Formigine, toccando i luoghi simbolo della Motor Valley e del mito Ferrari. La manifestazione conferma il suo impegno nella promozione dell’attività sportiva giovanile sul territorio. Grazie ai partner e ai 10.000 runner dell’edizione 2025, la comunità di Maranello avrà presto un nuovo campo multisport nel cuore del Parco dello Sport, attualmente in fase di completamento. Anche quest’anno l’intero ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner alla Mezza Maratona d’Italia sarà destinato a un progetto sociale. Grande attrattiva dell’evento sarà il passaggio di tutte e tre le distanze all’interno dello stabilimento Ferrari di Maranello e lungo i viali aziendali, contornati dagli edifici produttivi disegnati da architetti di fama mondiale, attraversando la celebre Pista di Fiorano, inaugurata nel 1972, e per un tratto anche il nuovissimo circuito Ferrari e-Vortex. «Sport e Motor Valley, due eccellenze dell’Emilia-Romagna, si uniscono nel nome di Enzo Ferrari in un evento agonistico unico in Italia – ha sottolineato l’ex campione di ciclismo Davide Cassani, oggi presidente di APT Emilia-Romagna –. Il Memorial Enzo Ferrari farà vivere l’emozione di correre attraverso luoghi ricchi di storia, tradizione e identità, legati a un simbolo incontrastato del migliore Made in Italy».

