Domenica la 24^ Eurospin Verona Run Marathon, 12mila al via da 87 nazioni  

Il Pala AGSMAIM Forum di Verona si prepara ad accogliere gli oltre 12mila runner impegnati nelle diverse manifestazioni. L’expo village è un’occasione per tutti i partecipanti di approfondire tematiche tecniche, conoscere altri eventi ed il progetto solidale, analizzare il percorso di gara e poter interagire con i pacemaker, assistere alla presentazione dei top runner che accenderanno la sfida in gara. Inoltre, presso l’expo village sarà ancora possibile, fino a sabato 15 novembre, iscriversi alle diverse competizioni della Eurospin Verona Run Marathon.

I numeri

Saranno 12mila i runner che andranno ad accendere le strade di Verona, un fiume in festa che parla ben 87 lingue, tante sono le bandiere che sventolano sulla linea di partenza.

Gli stranieri contano per il 35%, Germania capolista (oltre 600 atleti), seguita dal Regno Unito (250 runner) mentre la medaglia di bronzo va ex aequo ad Austri e USA con 230 atleti. Runner, dunque, da più di un terzo dei paesi del mondo, con rappresentanze da tutti i continenti. Il richiamo di Verona è arrivato anche in Nuova Zelanda, come testimonia la presenza di una compagine da questa nazione.

L’Italia c’è tutta, Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino Alto-Adige si contendono le posizioni dopo la regione ospitante. Da segnalare la compagine di 35 calabresi a cui si aggiungono i 70 atleti dell’Istituto San Vincenzo de Paoli di Reggio Calabria capitanati dal Prof. Adriano Sudano che sabato 8 novembre hanno dato vita alla Family Run nella villa comunale della città.

In gara ben 901 team sportivi, leader senza rivali la squadra locale KM Sport con 178 atleti, seguita da Vicenza Marathon con 62. Prima squadra extra regione è quella dei Runners Bergamo con 49 runner.

Le candeline

I più giovani in gara sono Joele e Aida di 5 e 7 anni, rispettivamente. I più maturi sono invece Remo Luigi Bianchini e Anna Carmela Ferrara, di 87 e 81 anni, rispettivamente.

Durante il weekend di gara compiranno gli anni Federica Ferraresi, Elisa Salaorni, Martina Donnici, Marco Pinarello, Sergio Appiani, Luca Pisani, Tommaso Benacchio, Verghina Bratu, Francesco Pilo, Lara Bradamilla, Pellegrino Marchese, Ioana Moldoveanu,Pietro Mercanti, Nicholas Turk, Achraf Mosaid, Nada Duhović, Sabrina Mastronardi, Michael Sobiella, Omar Girardi, Eva-Maria Pointvogl, Davide Dall'acqua, Nadine Heseler, Juliette Chapman, Paolo Pancaldi, Stephan Juengling, Patrizia Giorgi, Hailey Anderson, Marco Tricarico, Erik Tommasi, Birgit Altmanninger, Sandra Seczer, Marcello Jacopo Biffi, Marco Biscontin, Michael Progart, Imma Della Corte e Ágnes Barta, tutti insieme compiranno 2065 anni.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. Sarà possibile iscriversi presso l’expo village solo in caso di disponibilità di pettorali venerdì e sabato.

PROGRAMMA ORARIO

Venerdì 14 novembre

Ore 15.00 – Apertura Expo Village per ritiro pettorali*(giornata consigliata per evitare affluenza)

Ore 20.00 – Chiusura Expo Village

Sabato 15 novembre

Ore 10.00 - Apertura Expo Village per ritiro pettorali *(giornata consigliata per evitare affluenza)

Ore 11.45 – Corri forte e vinci la tua gara. I consigli tecnici e il percorso: Con il coach Dario Meneghini – Running Dream. I segreti del percorso e i consigli per correre al meglio

Ore 12.15 - Walce e i progetti «AMAti–Attività Motoria Adattata Per Pazienti Con Tumore Del Polmone» e «Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro»

Ore 14.00 – Conosci la Romeo&Giulietta Run Half Marathon?

Ore 15.30 – Corri forte e vinci la tua gara. I consigli tecnici e il percorso: Con il coach Dario Meneghini – Running Dream. I segreti del percorso e i consigli per correre al meglio

Ore 15.45 – Il saluto di EUROSPIN, title sponsor evento

Ore 16.00 – I Top Runner della Eurospin Verona Run Marathon

Ore 16.30 – Conosci i Pacer, gli angeli del tempo che ti porteranno al traguardo

Ore 17.00 - Walce e i progetti «AMAti–Attività Motoria Adattata Per Pazienti Con Tumore Del Polmone» e «Esci dal tunnel, non bruciarti il futuro»

Ore 20.00 – Chiusura Expo Village

Domenica 16 novembre

· Presso Expo Village Agsm Forum

Dalle 6.15 alle 7.30 - Ritiro pettorali (42km, 21km) SOLO per atleti REGOLARI e NON RESIDENTI

Dalle 08.00 alle 10.00 - Ritiro pettorali FamilyRun (No iscrizioni)

NAVETTA SHUTTLE Dalle ore 6.30 alle ore 15.30 servizio navetta che collegherà l'area EXPO alla zona di arrivo. Fermate: Agsm Forum e Corso di Porta Nuova (150mt dalla zona arrivo)

· Piazzale Olimpia – Stadio Bentegodi

Ore 8.30– Partenza Eurospin Verona Run Marathon 42k (4 wave di partenza)

Ore 8.30 – Partenza Eurospin Verona Run Marathon 21k (4 wave di partenza)

· Piazza Bra - Arena

Ore 09.30 – Arrivo vincitori Eurospin Verona Run Marathon 21k

Ore 10.00 – Premiazioni vincitori Assoluti M/F Eurospin Verona Run Marathon 21k

No categorie Master

Ore 10.40 – Arrivo vincitori Eurospin Verona Run Marathon 42k

Ore 11.00 - Partenza Eurospin Verona Run Family Run (Piazza Pradaval)

Ore 11.30 Premiazione Vincitori Assoluti Maschile Eurospin Verona Run Marathon 42k

Ore 11.40 Premiazioni vincitrici Assolute femminili Eurospin Verona Run Marathon 42k

Ore 12.00 Premiazione maschile vincitori italiani Eurospin Verona Run Marathon 42k

Ore 12.10 Premiazioni femminile vincitrici italiane Eurospin Verona Run Marathon 42k e Trofeo Memorial Anna Zilio (Prima donna italiana).

Ore 13.00 – Consegna premi di Categoria Master Eurospin Verona Run Marathon 42k

Consegna premi 3 classificati: SM/SF (35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85)

Consegna premi primo classificato: SM/SF (90/95)

(Ingresso Autorità/Vip dai giardini al centro di Piazza Bra dietro Hospitality Area)

Ore 14.30 – Tempo massimo 6 ore maratona e chiusura evento