Presentata la 41^ Estra Firenze Marathon, 15mila al via. Tutte le info

Un format rodato negli anni: domenica si correrà anche la 10K Firenze Marathon, giunta alla seconda edizione, mentre la mattina di sabato 29 novembre saranno al via la Staffetta 3x7k Charity Run e la San Benedetto Ginky Family Run. Tutto l’evento avrà base nevralgica presso la storica stazione della Leopolda che già dal 2024 ospita l’Expo, «La casa dei runner».

Una sintesi della Estra Firenze Marathon sarà trasmessa in differita su Rai Sport HD domenica sera 30 novembre alle 19.45 con telecronaca di Luca di Bella e commento tecnico di Guido Alessandrini, regia di Pietro Sollecchia.

“La 41ª Estra Firenze Marathon si conferma ancora una volta un evento di punta nel panorama sportivo internazionale e un vero fiore all'occhiello per la Toscana - ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. 15mila partecipanti sono un numero straordinario, che testimonia la forza di questa manifestazione e la sua vocazione globale: con più della metà di atleti stranieri e una significativa partecipazione femminile, la Estra Firenze Marathon unisce agonismo sportivo, promozione della salute, valorizzazione del patrimonio culturale e sostegno all’economia del territorio diventando una vera e propria festa dello sport per l’intera comunità".

Letizia Perini Assessora Sport e Politiche Giovanili: “Una manifestazione eccezionale frutto di un grande lavoro di squadra e con migliaia di volontari che permetteranno di vivere la maratona come una grandissima festa per la città - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - quest'anno il sold out è stato raggiunto con un largo anticipo a dimostrazione della bravura degli organizzatori. Con i suoi 15mila iscritti ed un percorso unico al mondo Estra Firenze Marathon sarà per tutti un’esperienza unica che unirà la passione per la corsa con la bellezza eterna di Firenze". "Firenze - ha aggiunto l'assessora - dimostrerà una volta di più di essere una città all’altezza dei grandi eventi, trasformando un tradizionale appuntamento sportivo, con numeri da record, in un bellissimo momento collettivo. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e a tutti coloro che hanno lavorato senza risparmiarsi".

Giancarlo Romiti, Presidente comitato organizzatore e fondatore della maratona di Firenze nel 1984: “Quarantuno anni fa insieme ad altri sei appassionati di atletica e della città di Firenze, iniziammo questa splendida avventura che è cresciuta ed è diventata un evento sportivo che continua a richiamare un popolo di podisti nella nostra città, raggiungendo i numeri record di quest'anno. Tutta la città è diventata partecipe di questo evento sportivo internazionale e con lo stesso nostro entusiasmo si lascia coinvolgere insieme ad oltre 2500 volontari che sono l'altro grosso risultato che dimostra lo spirito positivo dei fiorentini. A tutti va il mio sincero ringraziamento insieme a quello per il magnifico Comitato Organizzatore Firenze Marathon e a tutti i maratoneti che con la lore partecipazione ne dichiarano il pieno successo anche di questa edizione. Desidero altresì ringraziare il Comune di Firenze che fino dalla prima edizione ci sostiene con la piena disponibilità dei suoi Uffici ed il supporto logistico per rendere il percorso ottimizzato in una città particolare come Firenze”.

Fabio Burchi, CEO di Maratona di Firenze SSDRL: “Siamo una semplice società sportiva che si è posta l’obiettivo di organizzare un evento podistico che, lavorando sempre con grande impegno e passione, è il secondo in Italia ed a livello europeo è comunque tra le più quotate. Il nostro Giglio è sicuramente un biglietto da visita che attira tantissime persone, noi siamo riusciti ad attrarre l’attenzione non solo di semplici turisti ma anche dei runner che non è cosa facile. Per questa edizione, razionalizzando gli investimenti nell’ottica di far crescere il nostro evento, abbiamo raggiunto il 52% di stranieri. Si tratta in totale di 14mila atleti che correranno 42,195km, una grande soddisfazione perché significa che la nostra macchina organizzativa si è rivelata efficiente ed in grado di rinnovarsi e stare al passo con i tempi anche sul piano normativo. Sempre importante la presenza femminile così come la fascia d’età dei partecipanti, che si è notevolmente abbassata, ci sono tanti giovani che corrono. Dati che raccontano uno spaccato del cambiamento del mondo del podismo italiano e mondiale. La maratona è, dunque, per Firenze, un valore aggiunto per tutti. Vi aspettiamo tutti all’expo alla stazione Leopolda che aprirà venerdì mattina”.

Fulvio Massini, Direttore Tecnico della Estra Firenze Marathon: “La Firenze marathon inizia domani con l’apertura dell’expo che accoglierà tantissime attività e ospiti. Domenica, dopo tanti anni, il favorito sarà un italiano, al debutto in maratona, Badr Jaafari che dovrà vedersela con atleti keniani ed etiopi. La gara femminile è però quella più interessante, potrebbe cadere anche il record di gara. Per l’Italia ci saranno tante ultramaratonete. Sia per gli uomini che per le donne ci saranno delle lepri che aiuteranno gli atleti a tenere il ritmo. Tanti gli assistenti di gara provenienti da tutta Europa che condurranno i maratoneti al traguardo nei tempi prefissati”.

Il percorso della 41^ Estra Firenze Marathon

Quasi 15mila i partecipanti all’intero evento, oltre la metà proveniente da paesi stranieri, pronti a conquistare ed essere conquistati da strade dal sapore medievale e rinascimentale, a respirare un patrimonio artistico e culturale unico e tra i più ricchi al mondo tanto da iscrivere la città di Firenze come patrimonio UNESCO e dare vita all’hashtag ufficiale #weruninart per questo evento.

Confermato il percorso con partenza e arrivo in piazza Duomo, un giro unico di 42,195km al cospetto di monumenti, chiese e tutti i luoghi più suggestivi e artistici della città come Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza Santa Croce, la Fortezza da Basso, ma anche dell’oasi verde di Firenze, il Parco delle Cascine. Tra i punti degni di menzione, anche il Nelson Mandela Forum, all’interno del quale è riprodotta in dimensioni originali la cella all’interno della quale Nelson Mandela, ex Presidente della Repubblica Sudafricana e premio Nobel per la Pace, ha vissuto nei suoi 18 anni di prigionia.

Emozionante anche il passaggio nello stadio di atletica Luigi Ridolfi gestito dall’Atletica Firenze Marathon, società ai vertici del movimento nazionale che naturalmente supporta il comitato organizzatore. Confermata la logistica del servizio deposito borse, in piazza Santa Maria Novella, vicino a partenza e arrivo.

L’Esercito

L'Esercito sarà presente all'Expo' della 41^ edizione Firenze Marathon con un dispositivo promozionale articolato in un Info Point, con personale qualificato del Battaglione trasmissioni Abetone, dedicato ad illustrare ai visitatori le opportunità professionali della Forza Armata e, in particolare, tutti i concorsi per l'arruolamento nei profili professionali di interesse: Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in Ferma Prefissata (VFI) il cui concorso è aperto. Nello stand sarà presente anche un Info Point dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare con i rispettivi prodotti alimentari. Inoltre, un Info Point dell'Esercito sarà presente sabato 29 novembre alle ore 9.00 alla Ginky Family Run all'Ippodromo del Visarno per omaggiare i bambini e le famiglie con alcune sorprese. Domenica 30 novembre, giorno della maratona, l'Esercito parteciperà alla competizione con una rappresentativa di circa dieci atleti appartenenti alla Multinational Division South e alla Direzione di Amministrazione dell'Esercito, entrambi di stanza a Firenze. Il Comando Militare Esercito Toscana parteciperà alla cerimonia di premiazione con un proprio qualificato rappresentante.

Il Gruppo Estra

Gruppo Estra sceglie il running e maratona di Firenze. Nato nel 2010, il Gruppo Estra è leader del Centro Italia nel settore della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, un'attività realizzata attraverso un viaggio di successo in tutta Italia, che si fonda sui valori della vicinanza e della relazione con le persone. Radici solide e sguardo rivolto alle sfide del futuro, proprio come chi affronta l'impegno di correre una maratona.

Francesco Macrì, Presidente di Estra: “Siamo orgogliosi di essere title sponsor di Estra Firenze Marathon, un evento che rappresenta al meglio l’energia e la passione di questa città. La corsa richiama valori che sentiamo nostri: costanza, impegno e la capacità di guardare sempre avanti. Questa collaborazione ci permette di sostenere una realtà che, da anni, fa vivere Firenze attraverso lo sport, coinvolgendo atleti, cittadini e famiglie in un progetto che unisce competizione, socialità e identità del territorio”.

Leopolda

L’Expo 2025, la «Casa dei Maratoneti» sarà ancora una volta la Leopolda, prima stazione ferroviaria di Firenze, intitolata al Granduca regnante nel 1848, anno in cui fu ultimata, un percorso iniziato nel 2018 e riproposto a partire dallo scorso anno. Una scelta dovuta in parte alla centralità della struttura, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella, che permette agli atleti di raggiungerla più facilmente e di partecipare alle decine di attività, in parte al clima coinvolgente ed inclusivo, grazie ad eventi pensati per far divertire tutti, ciascuno con il proprio grado di allenamento. Nei giorni gara verranno illustrate le informazioni per i partecipanti ma anche novità, meeting su tematiche relative ad allenamento, alimentazione, tecnica specifiche di corsa tenuti da professionisti del settore. Sabato 29 novembre, il Direttore di gara Fulvio Massini presenterà il percorso e i top runner, alle 1100 la tavola rotonda ‘Correre per stare bene’ e alle ore 14.00 verrà presentato il libro «Ascanio Torrini: una leggenda» di Luca Panichi. Mentre nel pomeriggio saranno presentati i pacer di gara.

Sabato 29, la Tavola Rotonda “Correre per star bene”

Sabato 29 alle 11.00 presso il palco centrale dell’Expo alla Leopolda vi sarà una tavola rotonda dal titolo: “Correre per star bene”. Tra i relatori il Prof. Fabrizio Angelini Endocrinologo Presidente e Fondatore della Società Italiana Nutrizione dello Sport e Benessere (SINsEB) e Responsabile per la Nutraceutica dello Sport per la Società Italiana di Nutraceutica (SINuT), la dott.ssa Silvia Antares Rivelli psichiatra, psicoterapeuta e istruttrice di midfullness, il Prof. Massimo Gulisano Docente Ordinario di Anatomia Umana presso l'Università di Firenze, scuola scienza della salute umana, Massi Milani maratoneta e divulgatore digitale Moderatore sarà il Professor Fulvio Massini - Consulenti Sportivi - e direttore tecnico Estra Firenze Marathon.

Alle ore 11.30 Ore 11.30 avverrà la consegna del Premio «Roberto Luigi Quercetani», Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP (ANSMeS).

La T-shirt tecnica che unisce sport e letteratura

Sempre ambita, la T-shirt tecnica del partner tecnico Joma per Estra Firenze Marathon quest’anno unisce sport e letteratura. Per questa edizione è stato scelto un modello a maniche lunghe che, grazie all’alta qualità tecnica, conferisce caratteristiche come estrema leggerezza e massima traspirabilità cui si aggiungono dettagli riflettenti per aumentare la visibilità e creare un effetto ottico distintivo per un capo che ottimizza le prestazioni senza rinunciare al design.

Rinnovata anche la tradizione di raccontare uno scorcio della cultura fiorentina, così la T-shirt tecnica celebra la celeberrima letteratura di una delle città più affascinanti d’Europa ispirandosi, a 760 anni dalla sua nascita, al Sommo Poeta Dante Alighieri, alla sua Divina Commedia e al cosmo rinascimentale. Le tonalità di blu e celeste evocano il cielo e il movimento, mentre i riferimenti grafici ai gironi danteschi simboleggiano lo sforzo e il superare i propri limiti. Il colletto è impreziosito dalla frase «L’amor che move il sole e l’altre stelle», ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri che conclude il canto XXXIII del Paradiso e accompagnerà i runners lungo il percorso della prossima Estra Firenze Marathon.

Le nuove Joma R-2000 e R-5000, storia e tecnologia per la 41^ Estra Firenze Marathon

Estra Firenze Marathon è un’occasione per indossare le speciali fusioni di storia, cultura e tecnologia. Entrambi i modelli condividono un design elegante, in linea con una delle città più belle d’Europa e di uno degli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, abbinato a prestazioni, comfort e affidabilità, grazie a tecnologie all’avanguardia e materiali testati in laboratorio. Dal punto di vista del design, le calzature richiamano quello della medaglia.

Sul piano tecnico, la Joma R-2000 offre un’esperienza equilibrata ad ogni passo, grazie all’eccellente ammortizzazione, all’elevata reattività e alla leggerezza, caratteristiche che riducono lo sforzo e aumentano le prestazioni in gara mentre la Joma R-5000 è perfetta per raggiungere ritmi elevati nelle competizioni di breve distanza senza sentirsi limitati dal peso (247 grammi).

L’entusiasmo per le Joma R-2000 e R-5000 è stato confermato dal sold-out del test scarpe che si è svolto sabato 1 novembre presso lo stadio di atletica Luigi Ridolfi durante un allenamento coordinato da Atletica Firenze Marathon.

Mauro Conti, Responsabile Marketing e Sponsorizzazioni Joma: “Questa per noi è la quarta edizione come sponsor tecnico ufficiale e siamo davvero orgogliosi di essere cresciuti in questi anni insieme alla Firenze Marathon, che si conferma ogni anno una delle maratone più prestigiose non solo a livello nazionale ma a livello mondiale. Una crescita davvero importante sia per la maratona sia per Joma, sempre più presente nel mondo de running con prodotti estremamente tecnici, che siamo orgogliosi di fornire anche quest’anno alla Firenze Marathon: le maglie tecniche della maratona e della 10K sono prodotti di alto livello che dispongono delle ultime tecnologie Joma per supportare al meglio i runners. Anche nel mondo calzatura sono stati fatti enormi passi avanti, e siamo orgogliosi di proporre quest’anno a tutti gli iscritti della maratona ben 2 dei nostri modelli top di gamma, la R.5.000 con piastra in carbonio, e la R.2000. Entrambe le calzature sono realizzate con una grafica ad hoc per l’edizione 2025 della Firenze Marathon, e si abbiano in modo perfetto alla maglia ufficiale.”

Il Red Point Enervit e gli altri ristori

Un particolare booster energetico costituirà il ristoro nel decisivo 30esimo chilometro dove gli atleti troveranno un "red point" con gli Enervit Sport Gel, miscele a base di carboidrati che nell'immediato possono fornire energia per meglio supportare l'intensità di corsa e ridurre così la fatica muscolare. Ad ogni ristoro, i corridori potranno idratarsi al meglio con Enervit Isotonic Drink, una miscela in polvere diluita in acqua a base di carboidrati selezionati e sali minerali come sodio, potassio e magnesio, per un’idratazione costante quando i ritmi diventano intensi. Per affrontare al meglio la gara, utilissimi i consigli di Elena Casiraghi, esperta in nutrizione dell’Equipe Enervit.

I ristori si avvalgono inoltre di prodotti idrici, alimentari e snack a cura di Conad e di Acqua San Benedetto, frutta a cura di Dole.

Paolo Calabresi, Direttore Marketing Sport & Fitness ENERVIT: “Abbiamo un rapporto consolidato da anni come Sport Nutrition Partner di questa bellissima maratona che si snoda in una città meravigliosa. Un evento che è diventato un obiettivo importante, un punto fermo per moltissimi runners, anche stranieri, che vengono per correre in un contesto memorabile. La maratona resta un impegno che per essere portato a termine richiede un buon allenamento e una programmazione attenta della strategia di integrazione.

Ė fondamentale infatti curare l’apporto energetico attraverso l’assunzione di carboidrati fin dai primi chilometri, cercando di non scendere sotto i 60 grammi di carboidrati ora. Mentre i ristori sono fondamentali per curare l’idratazione. Già dallo scorso anno l’introduzione della 10 k, che ho potuto testare personalmente, avvicina e invoglia un più ampio pubblico di runners, che magari l’anno successivo decidono di cimentarsi nella distanza regina dell’atletica”.

Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest rinnova il proprio sostegno alla Firenze Marathon, giunta alla 41ª edizione, confermandosi Sponsor e Fornitore Ufficiale per il quattordicesimo anno consecutivo. Un impegno che testimonia la continuità del rapporto con la città e con una manifestazione capace di unire migliaia di persone, tra atleti, appassionati e famiglie, nel segno dello sport come veicolo di inclusione, salute e coesione sociale.

All’interno dell’Expo Firenze Marathon, torna “Piazza Conad”: uno spazio pensato per incontrare la community dei runner e dei visitatori, dove raccontare la nostra attenzione al benessere e alla qualità, e valorizzare il legame con le eccellenze del territorio. Un luogo di dialogo e di esperienze che mette al centro le scelte quotidiane più sane e sostenibili.

Riconfermata anche l’iniziativa dedicata ai più giovani “I più veloci, forti e resistenti di Firenze – Trofeo Conad”, per avvicinare ragazze e ragazzi alla pratica sportiva in modo divertente ed educativo. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, offre a centinaia di ragazzi delle scuole fiorentine l'opportunità di mettersi alla prova in discipline di velocità, lancio e resistenza, presso lo stadio Luigi Ridolfi e contribuisce a diffondere i valori dello sport e a sostenere il percorso di crescita delle nuove generazioni. In questa occasione, Conad fornirà prodotti per il ristoro e premi per i migliori classificati, assegnando il dodicesimo trofeo.

“La Firenze Marathon è molto più di una gara: è un momento in cui la comunità si incontra, si sostiene e si mette in movimento. Un appuntamento capace di coinvolgere atleti, famiglie e cittadini in un’unica energia positiva. Per noi di Conad Nord Ovest essere presenti da tanti anni significa rinnovare un impegno autentico verso un territorio che sentiamo nostro. - dichiara Alessandro Bacciotti, Direttore Commerciale di Conad Nord Ovest - Crediamo nel valore dello sport come motore di benessere, inclusione e crescita sociale. Con la nostra partecipazione vogliamo promuovere uno stile di vita attivo e consapevole e offrire un contributo concreto alla città e alle persone che la vivono. Attraverso iniziative come la Firenze Marathon e il sostegno allo sport di base lavoriamo per una pratica sportiva accessibile e capace di generare impatto positivo.”

Il programma di sabato

Ore 9.30 Partenza Ginky Family Run, Parco delle Cascine

Ore 10.00 Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 10.30 Partenza Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, Ippodromo del Visarno

Ore 11.00 Tavola rotonda: «Correre per star bene»

Ore 11.30 Consegna del Premio "Roberto Luigi Quercetani", Associazione Nazionale Stelle,

Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP (ANSMeS)

Ore 12.45 Presentazione percorso con Fulvio Massini

Ore 14.00 Presentazione del libro: «Ascanio Torrini: una leggenda» a cura di Luca Panichi

Ore 15.30 Presentazione gare

Ore 16.30 Presentazione Top Runner

Ore 17.15 Presentazione assistenti di gara

Ore 18.00 Presentazione Percorso con Fulvio Massini

Ore 18.00 Messa del Maratoneta, Basilica di Santa Maria Novella

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.30 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 10.40, arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15, premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30, fine del tempo massimo per concludere la gara

Ore 19.30, Marathon Closing Party