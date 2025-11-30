41^ Estra Firenze Marathon, vince l’azzurro Badr Jaafari

FIRENZE – Una festa a ritmo di 30mila gambe e15mila cuori che hanno battuto all’unisono per rendere grandissima la 41^ Estra Firenze Marathon, grande classico di fine novembre e con un percorso tra storia e arte tra i più affascinanti del mondo.

Nel parterre di partenza davanti al Duomo di Firenze, alle 8.30, anche Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana: “Firenze Marathon con 15mila persone al via si conferma la seconda maratona italiana e tra le più apprezzate al mondo. Questo evento è ormai identitario per la Toscana e per Firenze, con la maratona portiamo nel mondo i valori di Firenze, la sua storia e la sua cultura, ma ne raccontiamo anche la bellezza naturalistica grazie ai passaggi lungo l’Arno e nel Parco delle Cascine. Questa manifestazione riunisce partecipanti di tutte le età contribuendo all’obiettivi di promuovere lo sport come strumento di benessere. E’ come sempre una bellissima giornata di sport”.

Il via ufficiale alla 41^ Estra Firenze Marathon è stata dato da Sara Funaro, Sindaca del Comune di Firenze che ha dato il countdown anche ai MaratonAbili: “Chiedo un applauso per i 2mila volontari, per il loro lavoro, e per gli organizzatori, che riescono agni anno a richiamare un numero sempre maggiore di maratoneti da tutto il mondo che arrivano qui a colorare il centro città propagando il messaggio dei valori dello sport. Come amministrazione, siamo orgogliosi di essere qui a respirare questa magica atmosfera”.

“Ringrazio quanti lavorano per rendere possibile questa bellissima giornata di sport, con la maratona Firenze vive oggi le emozioni di 15mila maratoneti che attraversano la città. La prima partenza è stata dei Maratonabili che portano al traguardo un bellissimo messaggio di sport ed inclusione”, così il saluto dell’Assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini.

Alle ore 8.45 via Tornabuoni ha salutato la partenza della seconda edizione della 10K Firenze Marathon con oltre 2mila atleti.

I risultati della 41^ Estra Firenze Marathon

Esordio di successo per l’azzurro Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto) che vince in 2h09’58”. “E’ stata una bellissima emozione, sono riuscito a correre un paio di minuti più velocemente di quanto mi ero prefissato. L’atmosfera qui a Firenze è straordinaria e mi ha aiutato a resistere al freddo, sono felicissimo, non potevo desiderare debutto migliore”. Netto il distacco sul secondo classificato, l’etiope Negawo Asnake Dubre, al traguardo in 2h11’22”, tallonato dal keniano Ishmael Chelanga Kalale con il crono di 2h11’33”.

Nella gara femminile, dopo una gara in controllo dalla seconda posizione, al km 40 l’etiope Tsega Desta Mheari ha preso il comando per andare a vincere in 2h30’37”, in netto vantaggio sulla keniana Betty Jematia Chepkwony che ha concluso la sua prova in 2h33’25”. Chiude in terza posizione la keniana Sofia Jebiwott Chesir in 2h35'40" dopo aver condotto la gara in testa fino al km 40.

Podio italiano maschile completato dal primatista nazionale maratona under 23 Rocco Lancellotti (Club Atl Potenza), settimo assoluto in 2h21’15”, e Hicham Boufars (Asd International Security) che sigla la sua sesta partecipazione in nona posizione assoluta in 2h23’23”.

Podio italiano femminile che vede l’empolese Marta Bernardi (GS Le Panche Castelquarto), quinta assoluta in 2h47’29”, seguita da Federica Moroni (Atl Rimini Nord Santarcangelo), settima assoluta in 2h48’28” e Daniela Valgimigli (Liferunner SSD ARL), ottava assoluta, al traguardo con il nuovo primato personale di 2h48’36”.

“Siamo felicissimi di poter festeggiare il podio maschile italiano, ancora di più in una edizione che ha segnato il record di partecipanti – il pensiero finale di Fabio Burchi, Presidente Maratona di Firenze –. “E’ stata, dunque, per noi una giornata ricca di emozioni grazie alle migliaia di maratoneti che hanno scelto di vivere Firenze di corsa, a giudicare dai sorrisi, dall’entusiasmo e dall’energia che si sono respirati al traguardo, siamo certi che sia stato altrettanto emozionante per i runner. Da questa carica di energia riaccenderemo i motori della macchina organizzativa perché la Estra Firenze Marathon possa essere sempre più grande. Ringraziamo tutte le Istituzioni e i partner per averci accompagnati in questo cammino così come tutti i fiorentini che aprono le porte della città. Un grazie speciale va ai 2mila volontari che con passione e grande calore regalano un sapore speciale a questa manifestazione. Arrivederci al prossimo anno”.

I risultati 10K Firenze Marathon

Il primo a presentarsi al traguardo della 10K Firenze Marathon è stato Riccardo De Anna (Calcestruzzi Corradini) in 31’59”, seguito da Lorenzo Valota (Bergamo Stars Atl.) in 32’10” e da Ismail El Haissoufi (Atl. Rimini Nord) in 32’44”.

Per le donne, la più veloce è stata Maddalena Pizzamano (Atl. Firenze) in 35’27” seguita dalla compagna di squadra Giorgia Martini, che conquista la piazza d’onore in 36’59”. Podio completato da Barbara Vassallo (AS Dil. Pol. Atl. Bagheria) in 37’08”.

Risultati Campionato di maratona Bancari ed Assicurativi

Combattuto anche il podio per il Campionato di maratona Bancari e Assicurativi. Vittoria di Gabriele Filippi (Pol. Oltrefersina Asd) che ha concluso le sue fatiche in 2h39’56” seguito da Thomas Capponi (Elle Erre Asd) in 2h40’44” e Michele Munari (Pol. Porta Saragozza) in 2h43’09”.

Per le donne si impone Simonetta Selle (Atl. Dolomiti Belluno) in 3h14’57” tallonata da Annalisa Campagna (Alzaia Naviglio Runners) in 3h15’32”. Il podio è completato da Paatrizia Ghidini (Atl. Casone Noceto) in 3h27’57”.

Il sabato mattina

Il sole della mattina di sabato 29, giorno di vigilia della maratona, ha illuminato anche l’entusiasmo dei 600 bambini che hanno animato anche la San Benedetto Ginky Family Run e che hanno preceduto la festa della solidarietà della Staffetta 3x7k Charity Run. Sono state 320 le staffette che si sono sfidate. Assegnato a Run For Meyer il Trofeo Mauro Pieroni.

In attesa delle gare competitive di domenica 30 novembre, la 10K Firenze Marathon e la 41^ Estra Firenze Marathon, i runner potranno partecipare a tante attività che si svolgeranno all’interno dell’Expo2025.

Cronaca maratona – Uomini

Al km 10 è Massimiliano Giaccari a guidare la gara e a far registrare il passaggio a 30’46” seguito da un nutrito gruppo di testa con i keniani Ekidor Simon Dudi, Ishmael Chelanga Kalale, Emmanuel Kibet Kichwen, l’etiope Asnalke Dubre Negawo e il portacolori nazionale Badr Jaafari., tutti con il crono di 30’57”. Al km 21 la testa di gara è composta da Kibet, Dubre, Kipsang, Chelanga e Jaafari che passanoi tutti insieme in 1h05’25”.

Al km 25 Jaafari aumenta il ritmo e si fa trovare in testa in solitaria con il crono di 1h17’05”, con una manciata di secondi di vantaggio su Dubre, Chelanga e Kipsang, nel gruppo di inseguitori con il crono di 1h17’16”. Posizioni conservate al km 30 dove Jaafari transita in 1h32’10” aumentando il distacco su Chelanga, Kipèsang e Dubre che transitano in 1h32’47”. Vantaggio in crescita per Jaafari che transita in 1h47’34” al km 35, 1h48’31” il crono degli inseguitori. Distacco ancora maggiore per Jaafari che fa segnare il crono di 2h03’01” al km 40. Dubre e Chelanga in 2h04’25”. Vittoria senza sorprese per Badr Jaafari che termina le sue fatiche in 2h09’58”.

Cronaca maratona – Donne

Più ristretto il gruppo delle donne con l’etiope Tsega Desta Mheari e le keniane Betty Jematia Chepkwoni e Sofia Jebiwott Chesir in 34’14”. Prima portacolori nazionale è Marta Bernardi con 37’31”. Il passaggio alla mezza maratona vede Chesir in testa in 1h12’35” tallonata da Mheari e Chepkwony, entrambe in 1h13’00”. Bernardi in 1h20’42”.

Posizioni congelate al km 25 con Chesir che conserva il distacco e passa in 1h26’21” tallonata da Mheari e Chepkwony, ancora insieme nel gruppo di inseguitrici in 1h27’02”. Bernardi in 1h36’24”. Al km 30 è ancora Chesir a passare per prima in 1h44’14” con Chepkwony e Mheari in 1h45’33”. Bernardi in 1h56’56”. Al km 35 Chesir passa in 2h03’06” aumentando il distacco su Mheari, in 2h04’22” e Chepkwony in 2h04’38”. Bernardi in 2h17’41”. Cambio di testa di gara al km 40 con Mheari che passa in 2h22’31”. Chesir e Chepkwony in 2h24’33”.

Differita RAI

Una sintesi della Estra Firenze Marathon sarà trasmessa in differita su Rai Sport HD questa domenica sera 30 novembre alle 19.45 con telecronaca di Luca di Bella, commento tecnico di Guido Alessandrini e regia di Pietro Sollecchia.