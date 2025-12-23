Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: "Una gara che amo, da qui parte il mio 2026"

NAPOLI – Poche ore alla festa più attesa dell’anno, il Natale, che arriva con la sua atmosfera magica e la promessa di regali speciali. A due mesi dalla Coelmo Napoli City Half Marathon, Napoli Running annuncia il regalo pensato per festeggiare Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: per tutti i runner che saranno al via domenica 22 febbraio 2026 e per l’atletica italiana, nel parterre degli atleti ci sarà il fuoriclasse azzurro Yeman Crippa che torna sulle strade del capoluogo partenopeo con obiettivi grandiosi.

Yeman Crippa

I riflettori sono dunque già puntati sull’azzurro Yemaneberhan «Yeman» Crippa (GS Fiamme Oro Padova), un ritorno da campione imbattuto, suo, infatti il record italiano di mezza maratona di 59'26" fatto segnare nel 2022, quando, allo stesso tempo, si è laureato primo italiano ad abbattere il muro dell’ora sulla distanza di mezza maratona e marcato il primato del percorso.

Nel 2022 sulle veloci strade di Napoli una gara eccezionale quella di Yeman Crippa che scrisse un’importante pagina di storia dell’atletica italiana. Da allora un atleta italiano solo in due occasioni è riuscito a scendere sotto il muro dell’ora, ma non a battere il record. Parliamo di Pietro Riva che a Valencia nel 2023 corse in 59’41"e poi ancora lo stesso Crippa a Barcellona 2024 corse in 59'52".

"E' stata un'emozione davvero forte quella che ho vissuto a Napoli City Half Marathon nel 2022 – fa sapere Yeman Crippa -. Ricordo che arrivavo da un periodo d'allenamento in Kenya con il mio amico Yohanes Chiappinelli e non mi aspettavo di poter correre così forte. Credevo di poter fare una gara intorno ai 60 minuti, all'epoca il primato italiano era 1h00'07", speravo di batterlo, ma non pensavo che le strade di Napoli fossero così veloci. E' stata una bella sorpresa, anche le due lepri che mi aiutarono, due ragazzi keniani con cui mi ero allenato, furono bravissime. Ho ricordi bellissimi e indelebili".

Napoli 2022 è stato il vero grande debutto di Yeman Crippa nelle corse su strada: "E' stato speciale, un record e una gara che mi ha dato una grande fiducia per tutto l'anno. In quell'estate ho poi vinto l'oro nei 10000m e il bronzo nei 5000m ai Campionati Europei di Monaco in pista, da lì è iniziata anche la strada verso la mia carriera di maratoneta. Amo Napoli, mi ha portato fortuna".

Yeman arriva da un 2025 complesso dove soprattutto sulla distanza di maratona non è riuscito a raccogliere ciò che ha voluto, dunque nell’atleta trentino c‘è tanta voglia di riscatto. Il debutto nel 2026 alla Coelmo Napoli City Half Marathon non è casuale: "Ho tanta voglia di rivalsa per un 2025 non eccezionale, una bella gara a Napoli potrebbe darmi grandi sensazioni e forza per i mesi successivi. Farò il possibile per fare una bella gara al massimo delle mie possibilità. Dopo Valencia Marathon ho recuperato, sarò il 31 dicembre alla BoClassic e poi dal 7 gennaio in Kenya per un periodo in altura con tanti atleti italiani e stranieri di altissimo livello. Da ora, da Natale, inizia ufficialmente la mia preparazione verso Napoli half 2026".

Il campione europeo di mezza maratona

Non potrebbe esserci atleta migliore al via della Napoli City half Marathon del 22 febbraio 2026: Yeman Crippa è il campione europeo di mezza maratona in carica, una medaglia dì’oro conquistata agli europei di Roma 2024 e provare a segnare un nuovo record italiano a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: "So anche che c'è un bel gemellaggio tra Napoli Running e Ruczech, l'organizzazione della mezza e della maratona di Praga, questo porterà tanti atleti della Repubblica Ceca a correre a Napoli. Sono felice di questo, si vive un grande clima di gara internazionale, è uno scambio bellissimo con tanti napoletani e italiani che vanno a Praga e tanti di loro che vengono a correre e a visitare Napoli".

Napoli, una città che Yeman Crippa ama particolarmente: "E' stupenda, a febbraio un clima eccezionale, tanta gente a fare il tifo. Nel 2020 l'ho anche visitata da turista per qualche giorno insieme a Chiappinelli, vengo sempre volentieri. Ora torno a febbraio dopo quattro anni, ma ho sempre seguito la gara, sperando che non battessero il mio record della gara, vorrei essere io a ritoccarlo. Darò il massimo e cercherò di ricambiare la sempre tanta fiducia che mi danno gli organizzatori e il forte tifo e calore dei napoletani".

Il pensiero del Presidente Napoli Running

"Siamo emozionati all’idea di avere al via Yeman Crippa" – ha esordito Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running. "Negli anni abbiamo lavorato per ottenere un riconoscimento unico, quello dei primati italiani maschile e femminile di mezza maratona, un primato che solo la Napoli City Half Marathon ha storicamente centrato. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, così come tutti i runner e l’atletica italiana, meritano il ritorno di un grande campione", ha concluso Carlo Capalbo.

Le medaglie e i record di Yeman Crippa

Brilla di tanta luce il curriculum del Campione Europeo di mezza maratona, titolo che Yeman ha conquistato ai Campionati Europei di Roma 2024. Per lui anche le medaglie d'oro ai Campionati Europei a squadre 5000m 2023, d'oro ai Campionati Europei 10000m e bronzo 5000m 2022, il settimo posto ai Campionati Mondiali 10000m 2019 e la medaglia di bronzo ai Campionati Europei 10000m 2018. Yeman è inoltre primatista nazionale 3000m (7'37"90, 2021), 5000m (13'02"26, 2021), 5000m indoor (13'23"99, 2017), 5 km su strada (13'14", 2022), 10000m (27'10"76, 2019), 10 km su strada (27'08", 2024) e mezza maratona (59'26", 2022). Con 2h06‘06“ è il secondo di sempre in Italia sulla distanza di maratona.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon, alla StaffettaX2 e alla Family Run&Friends sono aperte online fino al 18 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata, con cambio tariffa a slot. Sarà possibile iscriversi nei giorni gara a quote maggiorate solo in caso di disponibilità di pettorali. Le iscrizioni di gruppi (minimo dieci atleti) prevedono agevolazioni. E’ possibile acquistare il «voucher Natale» da utilizzare entro il 30 gennaio 2026.