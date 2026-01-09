Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, Elvanie Nimbona corre per il primato italiano di mezza maratona

Napoli Running ha, dunque, pensato ad un doppio regalo di grande prestigio per la città di Napoli - nell’anno dei festeggiamenti di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 - per gli atleti che condivideranno le emozioni di gara con i grandi campioni al via. Potrebbe essere un giorno storico per l'atletica italiana, un nuovo assalto al crono con cui nel 2023 l’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) si è laureata co-primatista di mezza maratona (con Nadia Ejjafini), con il tempo di 1h08:27 proprio sulle strade partenopee. Un primato che si aggiunge a quello italiano maschile di specialità (Yeman Crippa, 59’26” nel 2022), generandone uno nuovo, la manifestazione è infatti l’unica nella storia italiana a detenere in contemporanea entrambe le migliori prestazioni.

Elvanie Nimbona

Alla Coelmo Napoli City Half Marathon parteciperà Elvanie Nimbona (Caivano Runners), atleta originaria del Burundi e da poche settimane cittadina italiana. Arrivata in Italia nel 2018, si è distinta in diverse competizioni europee e ha continuato a gareggiare fino al 2021. In quell’anno, a causa della pandemia da Covid-19, si è trasferita in Kenya per proseguire i suoi allenamenti.

Nel suo palmarès figurano l’ottavo posto ai Campionati Africani nei 5000 m del 2014 e nei 10.000 m del 2022, oltre a numerosi podi in diverse distanze. In Italia, tra gli altri risultati, Nimbona ha trionfato nella mezza maratona di Civitanova Marche nel 2024, conquistato il secondo posto alla Maratonina di Udine nel 2018 e alla Napoli City Half Marathon nel 2025, quando ha chiuso in 1h09’00”, migliorando il proprio primato personale di oltre 90 secondi, a conferma della velocità del percorso.

Per Elvanie Nimbona l’Italia è anche il luogo in cui è scoccata la scintilla dell’amore con Luigi Romano, suo attuale manager e marito. Durante il Covid sono tornata in Italia grazie a una lettera di invito per partecipare alla Maratona di Venezia 2022, dove mi sono classificata quarta e ho fatto segnare il mio attuale personal best di 2h30’25” ha raccontato Elvanie. Ho poi dovuto interrompere temporaneamente la mia carriera agonistica per la nascita di Gianna Flora, la nostra bambina, che ha appena superato i due anni ed è cresciuta tra abbracci e podi, vivendo fin da piccola le vittorie della mamma. Ho però ripreso velocemente la forma e, lo scorso anno, proprio a Napoli, ho migliorato di oltre un minuto e mezzo il mio record personale nella mezza maratona.”

Elvanie Nimbona ha recentemente ottenuto la cittadinanza italiana e ha scelto la Coelmo Napoli City Half Marathon per il suo debutto con il nuovo passaporto. “D’accordo con il mio allenatore Mario Caratozzolo, ho deciso di tornare a Napoli perché il percorso è velocissimo, la gara è splendida ed eccellentemente organizzata. Qui voglio riscattarmi dal secondo posto dello scorso anno e, allo stesso tempo, onorare la mia nuova cittadinanza puntando al record italiano femminile. Correre la mezza maratona a Napoli è qualcosa di davvero speciale per me. Non è solo una gara: è come correre in casa, tra le strade che conosco, la gente, i colori e le emozioni che porto nel cuore. Fare un primato qui avrebbe un valore enorme, non solo sportivo, ma anche personale e affettivo. Sarebbe come condividere un pezzo di me con la mia città, un piccolo sogno che prende vita tra le vie di Napoli.”

Sara Bottarelli

Tra le donne, annunciata anche la presenza della bresciana Sara Bottarelli (Freezone), bronzo ai Campionati Europei di corsa in montagna 2016, più volte azzurra di corsa in montagna e spesso protagonista di diverse manifestazioni italiane. La Bottarelli si presenta al via con un personale di 1h11’09” fatto segnare a Crema lo scorso novembre, a sole tre settimane di distanza dal trionfo tricolore alla Cremona Half Marathon. Per lei, sarà la prima partecipazione alla manifestazione partenopea.

Riepilogo gare

La manifestazione principale si svolge sulla distanza ufficiale di 21,097km misurata e certificata e che si fregia della Bronze Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché del Gold Label FIDAL. Manifestazioni per tutti con le non competitive, senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, la Family Run&Friends di sabato 21 febbraio 2026 alle ore 11.00, su un percorso da circa 2 km, e la Staffetta X2 (10 Km + 11,0975 Km) di domenica 22 febbraio 2026, che conferma la vocazione solidale dell’evento, i pettorali, infatti, potranno essere acquistati solo tramite le organizzazioni no profit aderenti.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon, alla StaffettaX2 e alla Family Run&Friends sono aperte online fino al 18 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata, con cambio tariffa a slot . Sarà possibile iscriversi nei giorni gara a quote maggiorate solo in caso di disponibilità di pettorali. Le iscrizioni di gruppi (minimo dieci atleti) prevedono agevolazioni.