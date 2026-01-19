Corsa di Miguel, in 15.000 per Lo Giudice  

Più di 15.000 al via tra i partecipanti alla Corsa di Miguel di 10 chilometri, la nuova 5 km della “generazione Miguel” e l’altra classica Strantirazzismo, con migliaia di studenti e famiglie di corsa o camminando per 3 chilometri. E ancora i marciatori, il gruppo dello sport paralimpico con joelette, tricicli e frame running. Tutti insieme poi si sono ritrovati dentro l’Olimpico di Roma, luogo simbolo della corsa che è diventata in questi 26 anni di storia una giornata di festa dello sport e della solidarietà. Nello stadio è entrato anche l’argentino Martin Sharples, atleta paralimpico amico di Miguel Sanchez che ha corso indossando la maglietta dell’Argentina con una dedica a Giorgio Lo Giudice, presidente del Club Atletico Centrale organizzatore della Corsa di Miguel scomparso lo scorso 4 giugno. Dedica a Giorgio che era stampata anche sulle 15.000 maglie ufficiali della gara, per ricordare la sua grande passione per l’atletica e per la Corsa di Miguel.

Tra gli uomini il siciliano Giuseppe Gerratana (Aeronautica) in 29:31 si è aggiudicato la sfida con il compagno di club Mohad Abdikadar (Aeronautica, 29:45), al terzo posto il già campione europeo di corsa in montagna Martin Dematteis (Pod. Valle Varaita, 31:30). “Dopo pochi chilometri abbiamo fatto il vuoto - le parole del vincitore - e per me è stata la prima volta alla Corsa di Miguel, devo dire che quando sono uscito dal tunnel entrando nello stadio mi è venuta la pelle d’oca”. Nella prova femminile, terza vittoria consecutiva di Lucia Mitidieri (Piano ma arriviamo) in 34:47 seguita da Camille Eugenie Chenaux (Romatletica, 35:18) e Giulia Cappelli (Go Running, 35:28). A dare la partenza della 27esima edizione è stato il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri insieme con l’assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi Alessandro Onorato. “È una giornata di festa - ha detto il sindaco - e Roma è sempre pronta ad accogliere gli appassionati su uno dei percorsi più belli del mondo”. Tra le decine di associazioni presenti con centinaia di partecipanti solidali c’era anche EuropaNow!, a sottolineare il carattere di appoggio all’idea di un’unione europea forte dal punto di vista culturale e sportivo.

Fonte: Fidal

Credits: Piccioli/organizzatori