10^ CMP Venice Night Trail, ultimi 1.000 pettorali disponibili!

Venezia - Mancano poco più di 2 mesi alla 10^ edizione del CMP Venice Night Trail, ma la corsa a lume di torcia di 16 chilometri e 51 ponti, in programma sabato 28 marzo 2026 nell’affascinante Venezia by night, ha già superato i 5.000 iscritti e si avvia verso l’ennesimo record e sold out.

Lo spettacolare urban trail, organizzato da Venicemarathon con il supporto e patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico, sarà anche quest’anno a numero chiuso con una soglia massima di 6.000 pettorali disponibili.

D’altronde, il fascino di correre di notte in una città unica al mondo rendono il CMP Venice Night Trail un evento unico nel suo genere. Il percorso vedrà gli atleti attraversare campi e campielli di suggestiva bellezza e toccare luoghi iconici come l’Arsenale, Piazza San Marco, il Ponte dell’Accademia, Punta della Dogana, il Canale della Giudecca, Riva degli Schiavoni e la Fondamenta delle Zattere.

Saranno come sempre 16 i chilometri da percorrere e 51 i ponti da affrontare, con partenza prevista attorno alle ore 21 dall’ampia e comoda area marittima del Porto di Venezia (Terminal crociere 123), dove sorgerà il CMP Village con tutti i servizi pre e post gara e i comodi parcheggi a pochi metri dalla linea di partenza e arrivo.

A tutto questo si aggiungeranno, nel dopo gara, i festeggiamenti legati al decennale della manifestazione con il Music Party che farà ballare e divertire fino a notte fonda atleti e accompagnatori.

La gara sarà anche quest’anno titolata dal prestigioso brand CMP, il marchio di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo, che conferma per l’ottavo anno consecutivo il suo impegno in qualità di title & technical sponsor.

Il 10^ CMP Venice Night Trail inaugura, così, la lunga stagione degli eventi targati Venicemarathon, che proseguirà con la 15^ Jesolo Moonlight Half Marathon 21K-10K in programma sabato 16 maggio, il 5^ Venice Lido Beach Trail 5-11K di domenica 20 settembre e culminerà con la 40^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K domenica 25 ottobre.

Le iscrizioni al 10^ CMP Venice Night Trail sono disponibili sul sito www.venicenighttrail.it

