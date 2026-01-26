Avere la frequenza cardiaca bassa non vuol dire andare forte in maratona

Sì, il concetto di base è corretto. Nelle lunghe distanze, e in particolare in maratona, riuscire a correre con una frequenza cardiaca più bassa a parità di ritmo è un vantaggio reale. Significa che il cuore lavora con più margine, è meno vicino alle soglie critiche e riesce a sostenere meglio uno sforzo che dura ore.

Quindi chi corre una maratona a 140 battiti è sempre avvantaggiato rispetto a chi corre a 165 o 170?

No, ed è qui che nasce l’equivoco. Avere una frequenza cardiaca bassa è utile, ma non rende automaticamente un atleta migliore. La frequenza cardiaca misura la risposta del sistema cardiovascolare allo sforzo, non la fatica complessiva dell’organismo. Due atleti possono correre allo stesso ritmo, sulla stessa distanza, con lo stesso consumo energetico, e avere battiti molto diversi.

In che senso la frequenza cardiaca non misura la fatica?

Misura solo quanto il cuore sta lavorando, non cosa sta succedendo a muscoli, tendini e articolazioni. Il cuore può essere perfettamente in controllo mentre il sistema muscolo-scheletrico è già vicino al limite. In maratona il problema raramente è cardiaco. Il cuore, se ben allenato, regge. Quelle che cedono sono le gambe.

Sta dicendo che una frequenza cardiaca bassa può essere addirittura ingannevole?

In alcuni casi sì. Una Frequenza Cardiaca bassa può dare una falsa sensazione di sicurezza. L’atleta pensa di stare gestendo bene lo sforzo perché i battiti sono sotto controllo, ma intanto sta accumulando un carico meccanico enorme. Quando quel carico diventa insostenibile, il crollo arriva comunque, spesso negli ultimi chilometri.

E allora correre una maratona a 165–170 battiti è sbagliato?

No, non necessariamente. Se quella frequenza è coerente con la soglia dell’atleta, con la sua economia di corsa e con il suo passato sportivo, può essere sostenibile anche su 42 chilometri. Il problema nasce quando si confrontano i numeri tra persone diverse, come se esistesse un valore “giusto” valido per tutti.

In maratona cosa conta davvero, allora, guardando la frequenza cardiaca?

Conta la stabilità. Un maratoneta efficiente non è quello che parte con i battiti più bassi, ma quello che riesce a mantenerli stabili nel tempo. La deriva cardiaca, cioè l’aumento progressivo della frequenza a parità di ritmo, dice molto di più sulla qualità della prestazione rispetto al valore medio iniziale.

Possiamo quindi dire che una frequenza cardiaca bassa è comunque un obiettivo per il maratoneta?

Sì, ma con una precisazione fondamentale. È un obiettivo valido solo se è il risultato di un adattamento completo. Cuore, muscoli e struttura devono essere allineati. Se abbassi i battiti ma il corpo non regge il carico meccanico, quel vantaggio resta solo teorico.

Se dovesse riassumere il concetto chiave in poche parole?

In maratona una frequenza cardiaca bassa è utile, ma non è una garanzia. La gara non la vince il cuore che batte meno, la vince l’atleta che riesce a far lavorare tutto il sistema in modo coerente per 42 chilometri. La frequenza cardiaca va letta, non idolatrata.

