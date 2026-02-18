La Bossoni Brescia Art Marathon lancia la Settimana Rosa

Perché prima di correre una maratona bisogna saper correre nella vita. E nella vita, per troppo tempo, le donne hanno corso contro ostacoli invisibili, silenzi assordanti, paure radicate. La Settimana Rosa è un invito a fermarsi, guardare e ascoltare. E poi ripartire, insieme, con più forza.

Martedì 3 marzo – Il silenzio che grida

Il profumo dell'odio | Cortometraggio

La prima serata si apre con un respiro sospeso. Il profumo dell'odio è un cortometraggio di 20 minuti che entra nelle pieghe più dolorose dell’intimità domestica: la violenza sulle donne e la parità di genere raccontate attraverso uno sguardo duplice, necessario.

Si racconta di un universo domestico fatto di frammenti, silenzi e attese, dove il quotidiano si trasforma in incubo. Ma anche un'occasione: per chi subisce, di trovare il coraggio di andare via. Per chi agisce, di fermarsi e chiedere aiuto. Perché nel circolo vizioso dell'amore e dell'odio, il primo passo verso la libertà è riconoscere il proprio tormento.

Sul palco, dopo la proiezione, saliranno Susanna Zanolli, protagonista e sceneggiatrice, e Pietro Arrigoni, interprete maschile. Perché anche l’uomo deve trovare le parole per riconoscersi, prima che sia troppo tardi. A guidare la serata sarà Maddalena Damini, affiancata da due psicologi che approfondiranno i meccanismi sottili della violenza psicologica.

Martedì 3 marzo, ore 20.30 | Sala del Camino – Palazzo Martinengo delle Palle, via San Martino della Battaglia 18, Brescia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 5 marzo – Ridere per liberarsi

ALMENOPAUSA | Spettacolo teatrale

ALMENOPAUSA è un monologo che parte da un tabù – la menopausa – per arrivare a una liberazione: quella di una donna che ha smesso di chiedere il permesso al tempo. Gianna Coletti racconta due età della stessa donna: a cinquant’anni, in fuga dal tempo; la stessa donna a 60: più libera e consapevole, della propria vita, della propria bellezza. Perché invecchiare non significa spegnersi. Significa, semmai, accendersi di una luce diversa. Si respira leggerezza, che non vuol dire superficialità: è a leggerezza di chi ha attraversato il peso degli anni e ha deciso di riderci su.

È uno spettacolo divertente, arguto, provocatorio, un inno alla bellezza di ogni età, ed è fortemente consigliato. Anche ad un pubblico maschile. Perché se le donne smettono di avere paura del tempo che passa, anche il mondo diventa più libero.

Giovedì 5 marzo, ore 20.30 | Auditorium San Barnaba – corso Magenta 44, Brescia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Venerdì 6 marzo – Correre per i diritti

Oltre il traguardo: donne, sport e diritti | Convegno

La Settimana Rosa si chiude dove tutto ha inizio: nello sport. Ma non lo sport dei record, delle medaglie, dei numeri. Lo sport come spazio di uguaglianza, di diritti, di partecipazione.

Organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia e promosso dal comitato organizzatore della Bossoni Brescia Art Marathon l’incontro racconta le atlete che hanno lottato per essere riconosciute, i diritti fondamentali, dalla salute alla maternità, l’organizzazione di grandi eventi sportivi come la stessa Brescia Art Marathon, dove ogni donna può scendere in campo senza chiedere il permesso a nessuno.

Venerdì 6 marzo, ore 14.30 | Salone Savoldi piazza della Repubblica 1, Brescia. Iscrizioni tramite la piattaforma Sfera.

Domenica 8 marzo – Si corre

Bossoni Brescia Art Marathon

E poi domenica 8 marzo, la Bossoni Brescia Art Marathon. Il via sarà alle 8.30 da piazza della Loggia. Maratona, mezza maratona, 10 km: ogni distanza è quella giusta. Perché dopo tre giorni di storie, riflessioni, risate e battaglie, è tempo di correre. Insieme.

Il successo della Bossoni Brescia Art Marathon si misura anche dai numeri: le iscrizioni continuano a crescere.

Chi ancora non si fosse garantito il pettorale a una delle tre distanze competitive – maratona (42,195 km), mezza maratona (21,097 km) e 10 km BCC Brescia – può farlo sul sito ufficiale della manifestazione: www.bresciamarathon.it