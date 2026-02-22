Corriere dello Sport.it
Yeman Crippa, vittoria e doppio primato della Coelmo Napoli City Half Marathon

Yeman Crippa, vittoria e doppio primato della Coelmo Napoli City Half Marathon

Al femminile vittoria di Lucy Nthenya Ndambuki
1 min

NAPOLI – Nuovo record italiano per Yeman Crippa, 59:01 alla Coelmo Napoli City Half Marathon.

Il trentino Yemaneberhan “Yeman” Crippa (GS Fiamme Oro Padova) scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta qui a Napoli sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara.

Vicinissimo al muro dei 59:00, Yeman si presenta al traguardo in 59:01, un crono stellare che lo posiziona al settimo posto delle miglior prestazioni stagionali mondiali del 2026. Napoli festeggia in grande stile gli onori di Capitale Europea dello Sport 2026.

Piazza d’onore per il keniano Andrea Kiptoo in 59:27 e podio completato dal suo connazionale Owen Korir Kapkama in 59:42.

Per le donne è la keniana Lucy Nthenya Ndambuki a festeggiare la vittoria in 1h08:48 seguita dalla connazionale Nelly Jeptoo in 1h09:26 e dalla finlandese Susanna Saapunki in 1h10:35.

