L'azzurro Iliass Aouani e la Tokyo Marathon: "Città del cuore"

TOKYO - Ritorno a Tokyo per Iliass Aouani. Nella città del bronzo mondiale, l’azzurro è pronto ad affrontare un’altra maratona e stavolta nella tradizionale gara della capitale giapponese in programma domenica mattina, nel cuore della notte italiana (ore 1.10) tra sabato e domenica, che apre il calendario 2026 delle World Marathon Majors.

Dopo una stagione esaltante nelle rassegne internazionali, cominciata ad aprile diventando campione europeo a Lovanio e proseguita con l’impresa giapponese, ora l’obiettivo si sposta sul cronometro per mettere ancora nel mirino il record italiano.

Un primato che è stato in suo possesso per quasi un anno: 2h07:16 a Barcellona nel marzo 2023, poi migliorato da Yeman Crippa (2h06:06 a Siviglia) e da Yohanes Chiappinelli con 2h05:24 alla fine del 2024 a Valencia dove Aouani riuscì ad abbassare il personale di quasi un minuto in 2h06:06, preludio alle medaglie internazionali.

“Tokyo ha un pezzo del mio cuore - ha detto il milanese delle Fiamme Azzurre - perché è il luogo in cui ho conquistato la mia prima medaglia in un evento globale. Tornare qui è come andare alla ricerca di altre emozioni che per me sono davvero speciali”.

Era il 15 settembre quando ha realizzato il sogno del podio iridato, correndo da protagonista, sempre nel gruppo di testa fino all’ingresso nello stadio prima della volata conclusiva. Nel frattempo ha gareggiato due volte nella corsa campestre (terzo alla Cinque Mulini di novembre) e dopo 167 giorni sarà al via sui 42,195 chilometri, con la preparazione svolta da metà dicembre e per quasi due mesi negli altopiani keniani a Iten rientrando in Italia per il cross di Alà dei Sardi chiuso al quarto posto. Da qualche giorno è di nuovo a Oriente: ha viaggiato giovedì scorso per adattarsi alle otto ore di fuso orario.

Il cast annuncia tanti big alla partenza come i keniani Alexander Mutiso, 2h03:11 in carriera prima di vincere a Londra nel 2024, e Vincent Ngetich, personale di 2h03:13, terzo l’anno scorso a Tokyo dove ritrova l’etiope Tadese Takele che aveva trionfato in 2h03:23, ma anche il primatista francese Morhad Amdouni (2h03:47), gli etiopi Selemon Barega (2h05:15), campione olimpico dei 10.000 ai Giochi del 2021 proprio a Tokyo, e Muktar Edris (2h05:59). Si corre su un percorso diverso rispetto a quello dei Mondiali: start dal Palazzo del governo metropolitano a Shinjuku toccando poi le zone di Akihabara, Nihonbashi, Asakusa e Ginza con l’arrivo alla stazione. Diretta streaming Eurosport sulle piattaforme HBO Max e discovery+.