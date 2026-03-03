Si è corsa la maratona di Tel Aviv, lo sport che unifica anche in tempo di guerra

Sorprende che a Tel Aviv, mentre il Medio Oriente è immerso in uno scenario di guerra sempre più complessa, sia stato possibile trovare concentrazione, risorse e sicurezza al punto da portare a termine la Tel Aviv Bank Leumi Marathon.

Venerdì 27 febbraio è andato in scena un evento per pochi. A trionfare, tra gli uomini, il keniano Dickson Simba Nyakundi, spesso anche al via di manifestazioni italiane, che con 2h10:14 ha anche staccato un nuovo personal best.

Al femminile, una gara più combattuta che ha visto l'etiope Baraki Gebriala festeggiare la vittoria con il crono di 2h35:20.