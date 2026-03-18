Turkish Airlines è main sponsor dell’Acea Run Rome the Marathon 2026
Turkish Airlines è orgogliosa di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, sarà Main Sponsor di uno dei più prestigiosi appuntamenti podistici italiani: Acea Run Rome The Marathon 2026. In programma il 22 marzo, la gara di 42,195 km rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un viaggio straordinario nel cuore della Città Eterna, dove la sfida atletica si intreccia con la storia, l’arte e l’emozione. Il percorso guiderà, infatti, i runner attraverso alcuni dei luoghi simbolo di Roma, dai Fori Imperiali al Colosseo, dal Vittoriano al Circo Massimo fino al Lungotevere, offrendo un’esperienza immersiva tra bellezza, memoria e vitalità contemporanea.
Lo spirito della maratona incarna pienamente i valori fondanti di Turkish Airlines, da sempre impegnata a collegare persone, culture e continenti. Attraverso il sostegno a eventi sportivi di rilevanza internazionale, la compagnia aerea conferma il proprio impegno nel promuovere connessioni globali e celebrare le esperienze che uniscono le comunità. La maratona, simbolo universale di determinazione e resilienza, riflette una visione che risuona profondamente con l’identità e la missione del vettore di bandiera. Grazie a questa partnership, Turkish Airlines continua a rafforzare la propria presenza nei mercati chiave a livello globale, sostenendo al contempo iniziative che enfatizzano il benessere, l’impegno culturale e lo spirito di condivisione.
Con questa rinnovata collaborazione, Turkish Airlines, che rafforza così ulteriormente la propria presenza nel panorama sportivo internazionale, mira ad arricchire l’esperienza della maratona con iniziative dedicate, attivazioni esclusive e opportunità speciali, consolidando il proprio ruolo di brand globale di riferimento nel mondo dello sport.
Turkish Airlines, Inc.
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