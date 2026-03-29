Giacomo Esposito e Diletta Moressa brillano al 10^ CMP Venice Night Trail!  

Venezia – Le prime candeline della festa di compleanno per i 10 anni del CMP Venice Night Trail sono state spente da Giacomo Esposito e dalla beniamina di casa Diletta Moressa, vincitore e vincitrice del trail notturno veneziano più affascinante al mondo.

Un anniversario importante per Venicemarathon SSD che dieci anni fà si lanciò in questa nuova avventura organizzativa che fece subito intuire che sarebbe stata una manifestazione di grande successo. Erano infatti più di 6.000 i runners, provenienti da 55 nazioni straniere, che ieri notte hanno letteralmente illuminato Venezia, non solo con lampade frontali ma soprattutto con tanto entusiasmo.

La magia del CMP Venice Night Trail è iniziata alle 20.45 al Terminal Crociere (l’hub che un tempo ospitava l’attracco delle grandi navi da crociera) con le quattro partenze sfalsate di 5 minuti per permettere un migliore deflusso.

Come tante lucciole, gli atleti hanno iniziato a sfilare sotto l’arco di partenza, creando uno spettacolo che è durato oltre un quarto d’ora e che ha dato poi vita ad un enorme serpentone di luci in movimento, che ha attraversato il ponte di Calatrava, per poi immergersi nelle calli di Venezia per 16 chilometri e 51 ponti.

L’aria frizzantina ha contributo a rendere ancora più spettacolare l’aerobic show iniziale, ovvero il coreografico riscaldamento animato da Miki Barone e Dj Daci che mezz’ora prima della partenza ha visto radunarsi migliaia di persone sotto l’arco di partenza, trasformando l’area in una sorta di discoteca all’aperto, dove energia ed entusiasmo hanno riscaldato l’atmosfera.

La cronaca di gara racconta che il montebellunese portacolori della Atletica San Biagio Giacomo Esposito, già vincitore nel 2024, si è portato subito al comando assieme al compagno di squadra e di allenamento Matteo Muraro. I due hanno corso fianco a fianco fino gli ultimi chilometri, quando poi Esposito ha allungato per andarsi a prendere la sua seconda vittoria. Il crono per lui è stato di 57’12”, otto centesimi in più rispetto al record del percorso (57’04”) che porta sempre la sua firma. Terzo, il portacolori di Vicenza Marathon Paolo Pellizzari.

“Sono molto contento di questa vittoria perché ho ripreso ad allenarmi a gennaio dopo un lungo infortunio. Sto ricominciando a fare gare per mettere chilometri in saccoccia e questa vittoria è stata per me inaspettata, perché solo due settimane fa il mio compagno di allenamenti Matteo Muraro, su una dieci chilometri, mi aveva dato 30 secondi. Questa sera avevo dalla mia parte l’esperienza di gara, conoscevo i ponti, li ho affrontati con coraggio e sono contento di averla spuntata io questa volta”. – ha raccontato Giacomo Esposito.

Nella gara femminile, la portacolori del G.S Orecchiella Garfagnana Diletta Moressa, al debutto in una prova di trail, si è portata subito al comando lasciando il vuoto dietro di sé. La veneziana ha infatti stabilito la nuova miglior prestazione cronometrica del percorso correndo in 1h02’51 (prec. 1h04’40” di Sharon Giammetta nel 2021) e posizionandosi undicesima nella classifica assoluta. Alle sue spalle è arrivata la tedesca Sophia Roppel nel tempo di 1h06’37”, atleta iscritta però alla gara ludico motoria e quindi non in classifica. Completano il podio le compagne di squadra Arianna Lutteri e Laura Ferretto, entrambe portacolori del team veronese ASD Team KM Sport.

“E’ sempre un’emozione per me correre a Venezia e sentire il calore e l’incitamento del pubblico e dei volontari. E’ stato il mio primo trail e devo dire che i primi 10 chilometri sono volati. Ho accusato un po' di fatica nel tratto intermedio di percorso, ma poi il pubblico e il tifo mi hanno spinto fino al traguardo. E’ stato bellissimo!” – così una raggiante e sempre dolce Diletta Moressa al traguardo.

Ottima prova anche per Chiara Pavan, la chef stellata quarta giudice nell’ultima edizione di Master Chef Italia, che ha portato a termine il suo primo trail assieme alla sorella Marta in 1h46’48”. Chiara, 41 anni di Verona, assieme allo chef Francesco Brutto gestisce il ristorante stellato Venissa sull’isola di Mazzorbo (Ve) e ha da poco iniziato a correre, testandosi prima su una mezza maratona e ieri sera sui ponti di Venezia ... chissà che non sia l’inizio di una nuova carriera da runner oltre a quella ai fornelli.

Dopo un lungo turno di lavoro al suo ristorante, una volta arrivata al villaggio la chef è stata subito riconosciuta dai molti runners appassionati di cucina e non si è sottratta a selfie e autografi. “E’ stata una gara bellissima e mi sono divertita tantissimo. I ponti alla fine non mi hanno fatto molta paura, anzi servivano per recuperare fiato. Una volta superato il ponte dell’Accademia ho capito che il grosso era fatto ed io e mia sorella ci siamo divertite moltissimo!”

Bene anche l' ultramaratoneta italiano e leggenda dell' ultra trail Marco Olmo (classe 1948), testimonial CMP, che ha concluso la sua prova in 1h36’41. Per lui, abituato a correre in solitaria lungo sentieri di montagna o nel deserto, come ha dichiarato in partenza, la sfida più grande è stata quella di correre in mezzo a 6000 persone.

Era in gara anche Fabio Campagnolo, Ceo della Fratelli Campagnolo, l'azienda proprietaria del marchio CMP che da 8 anni è title sponsor dell’evento.

Soddisfazione in casa Venicemarathon per una decima edizione di grandissimo successo. “Abbiamo celebrato in modo entusiasmante questo decimo compleanno, accogliendo 1.000 persone in più rispetto allo scorso anno, che siamo riusciti a gestire al meglio, garantendo la consueta regolarità e sostenibilità della gara, nel rispetto degli atleti e della città. Siamo sempre più convinti che la nostra politica di crescita graduale sia la strada giusta, anche se dispiace lasciare a casa centinaia di runners ogni anno. Grazie all’impegno di tanti, dall’Amministrazione comunale, alle Forze dell’ordine, sponsor e volontari, Venezia ha dimostrato ancora una volta di essere ospitale e ideale palcoscenico per questa splendida manifestazione e l’entusiasmo delle persone al traguardo sono sempre la migliore gratificazione per noi che organizziamo.” – queste le parola del presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

Classifica Uomini

1. Giacomo Esposito - ASD Atletica San Biagio - 57’12”

2. Matteo Muraro - ASD Atletica San Biagio - 57’27”

3. Paolo Pellizzari - Vicenza Marathon – 58’40”

Classifica Donne

1. Diletta Moressa – G.S Orecchiella Garfagnana – 1h02’51”

2. Arianna Lutteri – Team Km Sport – 1h11’26”

3. Laura Ferretto - Team Km Sport – 1h12’26”

La classifica completa: www.venicenighttrail.it



