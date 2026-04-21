E' già sold out la 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K
Venezia - Tutto esaurito per la 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K che si correrà a Jesolo nella serata di sabato 16 maggio, con partenza alle 19.30 circa da Piazza Milano.
La suggestiva corsa su strada al ‘chiaro di luna’, che offre ai partecipanti un percorso suggestivo e ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, come già preannunciato nei giorni scorsi chiude con largo anticipo le iscrizioni ad entrambe le distanze (mezza maratona e 10 chilometri) per il raggiungimento dei 6.500 posti messi a disposizione dall’organizzazione.
La Longato Jesolo Moonlight Half Marathon &10K è un appuntamento sportivo molto apprezzato dai runners di tutto il mondo, che colgono l’occasione della gara per abbinare un weekend di mare, sole e relax, in una delle località turistiche e balneari più rinomate d’Italia. Il 15% degli atleti è infatti rappresentato da stranieri, provenienti principalmente da Austria, Germania, Ungheria, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, solo per citarne alcuni.
Proseguono a gonfie vele anche le iscrizioni alla Rollerblade® Moonlight Half Marathon, la prova di inline skating a carattere ludico motorio che si svilupperà lungo il percorso della mezza maratona e la 6^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a famiglie, bambini, accompagnatori, turisti. E’ possibile iscriversi attraverso il sito www.moonlighthalfmarathon.it
La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K è organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo.