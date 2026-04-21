E' già sold out la 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K

La suggestiva corsa su strada al ‘chiaro di luna’, che offre ai partecipanti un percorso suggestivo e ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, come già preannunciato nei giorni scorsi chiude con largo anticipo le iscrizioni ad entrambe le distanze (mezza maratona e 10 chilometri) per il raggiungimento dei 6.500 posti messi a disposizione dall’organizzazione.

La Longato Jesolo Moonlight Half Marathon &10K è un appuntamento sportivo molto apprezzato dai runners di tutto il mondo, che colgono l’occasione della gara per abbinare un weekend di mare, sole e relax, in una delle località turistiche e balneari più rinomate d’Italia. Il 15% degli atleti è infatti rappresentato da stranieri, provenienti principalmente da Austria, Germania, Ungheria, Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, solo per citarne alcuni.

Proseguono a gonfie vele anche le iscrizioni alla Rollerblade® Moonlight Half Marathon, la prova di inline skating a carattere ludico motorio che si svilupperà lungo il percorso della mezza maratona e la 6^ Alì Family Run, la corsa-camminata solidale di circa 3 chilometri dedicata a famiglie, bambini, accompagnatori, turisti. E’ possibile iscriversi attraverso il sito www.moonlighthalfmarathon.it

La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K è organizzata da Venicemarathon in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo.