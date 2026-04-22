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Maratona di Roma, Onorato: "Bando vinto da Corriere dello Sport e Infront per i prossimi cinque anni"

Maratona di Roma, Onorato: "Bando vinto da Corriere dello Sport e Infront per i prossimi cinque anni"

Ecco le parole dell' Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della Capitale: "Questa Maratona è diventata un grande evento mondiale"
2 min
TagsMaratona RomaOnorato

La Maratona di Roma continuerà ad essere organizzata, ad altissimo livello, da Corriere dello Sport e Infront per i prossimi cinque anni. Un evento di caratura Mondiale come conferma Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Infront e Corriere dello Sport continueranno a organizzare la Maratona di Roma anche per i prossimi 5 anni. Gli uffici del Dipartimento Sport hanno ufficializzato l’affidamento dopo la chiusura del bando pubblico. La grande notizia per la città è che la concessione ha il valore di 1,25 milioni annui, più del triplo rispetto ai 333 mila euro corrisposti per le ultime due manifestazioni. In pratica, un’edizione della prossima maratona vale quanto tutte le precedenti cinque organizzate messe insieme. E complessivamente nelle casse pubbliche entreranno 6,2 milioni di euro, oltre a tutte le ricadute economiche legate all'evento. È la conferma di quanto con il lavoro di questa Amministrazione e degli organizzatori la Maratona sia cresciuta e sia diventata un grande evento mondiale: nel 2021, al nostro arrivo, c’erano 8 mila partecipanti con il 20% dall’estero, mentre l’ultima edizione si è chiusa con 60 mila iscritti a tutte le gare con oltre il 70%  di stranieri. Non è un caso che tra i partecipanti al bando ci fosse anche una nota società internazionaleOra non bisogna accontentarsi. Per questo l’Amministrazione - ha spiegato Onorato - ha costruito un bando che spinge la Maratona di Roma verso standard più alti sotto ogni profilo: qualità organizzativa, sicurezza, servizi, internazionalizzazione, sostenibilità, comunicazione e capacità di coinvolgere tutta la città con eventi per tutti”.

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