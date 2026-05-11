Wings for Life World Run 2026 raccoglie 9,2 milioni di euro

Milano – La Wings for Life World Run 2026 continua a scrivere la propria storia con numeri da record. La 13ª edizione della più grande corsa benefica al mondo ha coinvolto ieri, domenica 10 maggio, 346.527 partecipanti provenienti da 192 nazionalità e presenti in 173 Paesi.

Grazie alla partecipazione globale e al sostegno di runner, camminatori e persone su sedia a rotelle di ogni età e livello, la Wings for Life World Run 2026 ha raccolto complessivamente 9,2 milioni di euro, interamente destinati alla ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale. Come sempre, infatti, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni finanzierà studi clinici e progetti di ricerca in tutto il mondo.

“È stato incredibile, ho avuto i brividi per tutta la giornata” ha dichiarato Anita Gerhardter, CEO della Wings for Life Foundation. “Sono orgogliosa degli straordinari numeri raggiunti insieme: 346.527 partecipanti ci hanno aiutato a raccogliere 9,2 milioni di euro per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Non sono solo statistiche: rappresentano persone che hanno scelto di esserci e sostenere la nostra missione. Ogni singolo euro sarà investito in progetti di ricerca promettenti e porterà speranza a tantissime persone. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: è stata una giornata straordinaria.", ha dichiarato Anita Gerhardter, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Wings for Life Foundation.

L’edizione di quest’anno ha fatto registrare numeri da primato sotto ogni aspetto. Il giapponese Jo Fukuda ha stabilito il nuovo record assoluto della manifestazione, percorrendo 78,95 km e conquistando la vittoria globale maschile, mentre l’olandese Mikky Keetels è diventata la nuova campionessa globale femminile, firmando anche il nuovo record mondiale femminile con 62,24 km, superando il primato stabilito nel 2021..

“Sono molto felice e orgoglioso della mia performance” ha detto Jo Fukuda, campione globale 2026. “Il supporto del pubblico mi ha aiutato tantissimo a dare il meglio: non si tratta solo di vincere, ma di spingersi oltre i propri limiti e godersi l’esperienza. Spero che il prossimo anno ancora più persone si uniscano all’evento. Corriamo insieme. Grazie di cuore!”.

Alla dichiarazione di Fukuda, si è unita quella della campionessa globale femminile 2026, Mikky Keetels: “All’inizio siamo partiti con un certo ritmo, poi intorno ai 50 km ho pensato: ‘non fermarti, continua a correre, ti senti bene’. Continuavo a ripetermi ‘run for those who can’t’, ed è questo che mi ha spinta ad andare avanti. Ho cercato di concentrarmi sulle sensazioni, sul ritmo e sulla lucidità mentale”.

Nel mondo, la corsa ha attraversato ogni continente, dalle sette Flagship Run ufficiali di Vienna, Monaco, Lubiana, Poznań, Zara, Zugo e Breda alle 648 App Run Event organizzati in tutto il pianeta, coinvolgendo città iconiche come New York, Tokyo, e São Paulo. Tra i protagonisti internazionali che hanno preso parte all’evento anche grandi nomi dello sport, tra cui Jürgen Klopp, responsabile globale del calcio Red Bull, il pilota di Formula 1 Yuki Tsunoda, il campione di downhill MTB Loïc Bruni, gli snowboarder olimpici Scotty James e Mari Fukada, l’ex giocatore NFL Ryan Shazier, lo sciatore alpino Loïc Meillard, la leggenda del windsurf Robby Naish, la triatleta olimpica Daniela Ryf, il pilota Dario Costa e il tennista Dominic Thiem.

Anche l’Italia ha dato un contributo significativo all’evento, con 7.900 partecipanti distribuiti tra Milano CityLife e le App Run di Roma, Aosta, Faenza, Verona, Welsberg-Monguelfo, Eppan e Palermo, confermando ancora una volta il forte coinvolgimento del pubblico italiano nella missione della Wings for Life World Run.

Dal 2014 a oggi, la Wings for Life World Run ha coinvolto oltre 2,2 milioni di partecipanti e raccolto più di 69,7 milioni di euro, contribuendo concretamente ai progressi della ricerca neuroscientifica e allo sviluppo di nuove tecnologie e terapie per le persone con lesioni del midollo spinale.

Conclusa l’edizione di maggior successo della Wings for Life World Run, la ricerca scientifica potrà continuare a trasformare i fondi raccolti in studi clinici, innovazione e nuove prospettive concrete per le persone con lesione al midollo spinale. L’appuntamento è per la prossima edizione della Wings for Life Word Run, in programma il 9 maggio 2027. Le iscrizioni si apriranno il 4 novembre 2026 su www.wingsforlifeworldrun.com.

Credits Red Bull Content Pool