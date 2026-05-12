Torna la Joy Run a Castel Romano con Andy Diaz

La Competizione e il percorso

Individuale maschile, femminile e di società partirà domenica 17 maggio alle 8.45 in via Ponte di Piscina Cupa, a 15 minuti dall’EUR. Obiettivo: superare il successo dell’edizione 2025 che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 atleti a Castel Romano: primo a tagliare il traguardo tra gli uomini il triestino Martino De Nardi (Trieste Atletica) in 31:01, Per le donne, ha trionfato Lucia Mitidieri (Piano ma Arriviamo) in 37:32.Il percorso si presenta anche quest’anno come ideale per centrare il personal best grazie a un tracciato piatto e ancora più veloce (eliminata l’ostica salita di oltre un km di via de la Comunella). Starter d’eccezione della JoyRun Andy Diaz, triplista già medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi e fresco campione del mondo indoor, accompagnato dal suo allenatore Fabrizio Donato, bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012. Saranno presenti i Pacer per tutte le andature, grazie ai Bradipi dell'Associazione "Piano ma arriviamo".Quest’anno la gara è stata inserita nel calendario regionale della FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali con una squadra di 15 atleti e un testimonial d'eccezione, Marco Cicchetti, doppio oro ai campionati di Nuova Delhi 2025 nel salto in lungo e nei 200 metri, bronzo nei 100 metri. La JoyRun di Castel Romano sostiene FISPES sin dalla prima edizione, devolvendo il ricavato della gara per il progetto Scuola itinerante e l’acquisto di speciali ausili per i giovani atleti con disabilità. L’evento sarà animato dalla musica di Dimensione Suono Roma che parteciperà alla gara con la sua squadra di 15 runner. La conduttrice Elena Scajola animerà anche quest'anno il pre-partenza, affiancando il mitico speaker Pasquale Prencipe (in arte Paco) anche nella cerimonia di premiazione che si terrà a piazza del Dinosauro alle 10.30 circa. Dimensione Suono Roma continuerà ad intrattenere i visitatori di Castel Romano con musica e divertimento fino alle 13.00. Partner tecnico della run Skechers che fornirà le sacche per il pacco gara. Nell'ambito della JoyRun, il 16 e 17 maggio Castel Romano Designer Outlet ospiterà il Roma International Freestyle Cup OPES 2026, che vedrà in gara oltre 50 atleti provenienti da tutto il mondo (già iscritti Italia, Polonia, Germania, Lussemburgo, Camerun, Congo, Ucraina, Estonia, Inghilterra, Vietnam, Belgio, Algeria) con una giuria composta da ex campioni della disciplina come Szymo Skalski, Michal Rycaj e Dario Piantadosi, responsabile del settore nazionale calcio freestyle di Opes e organizzatore dell'evento con Asd Scuola calcio freestyle. Questi gli orari: Sabato 16 dalle 11.00 alle 19.00 domenica 17 dalle 13.00 alle 19.00 con le finali.

Iscriversi e Partecipare

Le iscrizioni alla Castel Romano JoyRun 10km competitiva possono essere effettuate su piattaforma Endu entro giovedì 14 maggio o presso i punti vendita LBM Sport, mentre ci si potrà iscrivere alle prove non competitive anche il giorno di gara. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara – con la nuova coloratissima t-shirt ufficiale e i coupon sconto dei migliori brand sportivi del Centro – potrà essere effettuato nella giornata di sabato a Castel Romano Designer Outlet presso lo stand LBM Sport in piazza del Dinosauro, dalle 10:30 alle 18:30. A tutti i partecipanti verrà fornito un pacco gara con sacca Skechers, maglia tecnica Zeus e speciale sconto del 10% nei negozi e punti food del Centro. Per chi non ha mezzi propri è possibile raggiungere l’evento grazie alla navetta gratuita che parte alle 7.00 dal negozio LBM Sport con rientro alle 12.00. Il ritrovo nel giorno di gara è dalle 7.15 in Via Ponte di Piscina Cupa, accanto all’ingresso del Designer Outlet, dove ci sarà un’area parcheggio custodito per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi. Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria, per un totale di oltre 100 premi assegnati.