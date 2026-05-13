Presentato in Comune a Faenza il 51° Passatore del 23-24 maggio 2026

Sono 3.500 i concorrenti iscritti alla 51ª edizione della “100 km del Passatore” , che sabato 23 maggio partirà da Firenze alle ore 15 per raggiungere Faenza. Un “tetto massimo”, quello delle 3.500 iscrizioni, stabilito dall’organizzazione e raggiunto già da alcune settimane. Gli uomini sono 2.886, le donne 614. Oltre 1.500 i debuttanti. Nel totale dei possibili partecipanti si contano, tra donne e uomini, 458 romagnoli (di cui 147 faentini), 454 toscani, 1.577 esordienti e 143 atleti provenienti da altre 40 Nazioni. La 100 km del Passatore 2026 sarà valida come Campionato italiano Fidal di 100 km (assegnato per la 19ª volta a questa manifestazione), come prova del 24° Grand Prix Iuta (Italian Ultramarathon e Trail Association) e comprenderà anche la 12^ edizione del trofeo nazionale “ CSEN Nordic Walking ” con partenza da Firenze, sempre sabato 23 maggio, e arrivo a Borgo San Lorenzo.

La diretta TV integrale dell’evento sarà trasmessa su sport2u.tv dalle ore 11 di sabato 23 alle ore 12 di domenica 24 maggio.

Il calendario delle presentazioni del 51° Passatore è articolato in tre eventi:

• la conferenza stampa a Faenza, avvenuta oggi, martedì 12 maggio,

• la conferenza stampa a Firenze, prevista per giovedì 14 maggio,

• l’incontro pubblico di presentazione delle iniziative collaterali previsto a Faenza, al “Voltone della Molinella”, lunedì 18 maggio.

La conferenza stampa di Faenza

La 51ª edizione della 100 km del Passatore è stata dunque presentata alle 10 ore di oggi, martedì 12 maggio, nella sala del consiglio del Comune di Faenza.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, (con un video-messaggio da remoto), l’assessora al commercio, turismo e sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, l’assessora allo sport di Faenza, Martina Laghi, il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, il Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, il presidente dell’ASD “100 km del Passatore”, Giordano Zinzani, il responsabile della Filiale di Faenza Sede della BCC (Banca di Credito Cooperativo) il Presidente del Consorzio Vini di Romagna, Roberto Monti, la professoressa Lauretta Lodovisi del Liceo Torricelli Ballardini di Faenza, il CEO & Founder di Sport2U, Franco Culcasi.

L’assessora al commercio, turismo e sport, Roberta Frisoni, ha dichiarato: "C'è un filo conduttore che fa del "Passatore" un simbolo completo dell'anima dell'Emilia-Romagna: la passione, sia quella dei partecipanti sia quella degli organizzatori. In entrambi i ruoli la complessità dell'evento richiede sacrificio, mesi di preparazione, sofferenza, energia mentale, con l'obiettivo di essere all'altezza della sfida, che è innanzitutto una sfida con sé stessi.

Quando la Regione Emilia Romagna ha inserito la 100 km del Passatore nel progetto Sport Valley ha pensato proprio al valore di questa capacità di andare fino in fondo, che accomuna le atlete e gli atleti d'élite agli appassionati che lungo il percorso affrontano il buio e il freddo della notte guidati soprattutto dall'energia della propria mente."

Il “Dietro le quinte” del Passatore

Il “Passatore” 2026 è promosso ed organizzato dall'associazione faentina “100 km del Passatore” insieme al supporto dell’omonimo gruppo sportivo affiliato alla Fidal (Federazione Italiana Di Atletica Leggera).

La manifestazione beneficia del patrocinio delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni di Faenza, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Provincia di Ravenna.

Alla realizzazione dell’evento concorrono i contributi di “Sport Valley” / Regione Emilia-Romagna, Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Consorzio Vini di Romagna, Frullà / Futura, Moreno, Kiron, Biotex, Accicofra, Coop Alleanza 3.0, Reclame.

La “Cento” 2026 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina.

Tantissime le associazioni di volontariato e di assistenza sanitaria che contribuiscono alla realizzazione del complesso delle attività in cui si articola la 100 km del Passatore: 21 punti di ristoro, 18 punti sanitari e 12 punti massaggio.

Come da tradizione, negli ultimi anni il Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “Le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti lungo il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna).

Nei “Trofei” la memoria del Passatore

Le premiazioni della gara sono per gli organizzatori del Passatore l’occasione per conservare il ricordo e far conoscere il valore degli artefici dell’idea e dello sviluppo della manifestazione.

Agli atleti:

• il vincitore assoluto riceverà la Targa del Tribunato di Romagna;

• alla vincitrice e al vincitore sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro “Pirì” Crementi, lo storico co-fondatore e direttore di gara della “100 km del Passatore”;

• alla seconda donna verrà assegnato il "Trofeo Elio Assirelli", istituito alla memoria del presidente dell’Associazione scomparso nel 2009;

• Il migliore degli esordienti al Passatore riceverà il premio in memoria del maratoneta Simone Grassi;

• Gran Premio della Montagna: all’uomo tra i finisher della gara che sarà transitato per primo al Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km) riceverà il premio intitolato a Francesco Calderoni, co-fondatore della 100 km del Passatore, mentre alla prima donna verrà consegnato quello dedicato ad Angela Bettoli, storica “anima” del nucleo originale degli organizzatori;

• “Memorial Simone Torrini” che verrà consegnato al primo concorrente finisher del Passatore che sarà transitato al traguardo volante di Fiesole, un premio dedicato alla memoria del volontario coordinatore dele unità di Pronto Soccorso dell’area toscana della 100 km da Firenze a Faenza.

Alle società:

• novità dell’edizione 2026 è il premio intitolato a Giovanni Assirelli, storico presidente del quartiere Borgo di Faenza, scomparso il 17 gennaio scorso. Il riconoscimento verrà consegnato alla società sportiva più veloce in bassa alla somma dei tempi dei primi sei classificati. I primi sei tempi di una società sportiva saranno dunque sommati e divisi per sei. In questo modo si otterrà il vincitore del premio Assirelli.

• altri riconoscimenti verranno consegnati alle società sportive col maggior numero di atleti al traguardo.

La diretta TV

La 51ª edizione della “100 km del Passatore” sarà trasmessa integralmente in diretta streaming su sport2u.tv dalle 11:00 di sabato 23 maggio alle ore 12:00 di domenica 24 maggio.

Franco Bragagna e Daniele Menarini condurranno da studio con interventi in esterno di Andrea Accorsi, Alessandro Galli e Carlo Carotenuto.

Gli speaker saranno Danny Frisoni e Fabio Caldari a Faenza, Fabio Fiaschi e Stefano Giovannetti a Firenze e sul percorso.

