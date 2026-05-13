Sabastian Sawe tenta il nuovo record mondiale di maratona. Ecco dove

La superstar keniana della maratona Sabastian Sawe tornerà alla BMW BERLIN-MARATHON il prossimo 27 settembre. Lo hanno confermato gli organizzatori della corsa podistica più spettacolare e grande della Germania e tra le più famose (e veloci) del mondo.

Poco più di due settimane fa il trentunenne Sabastian Sawe è diventato il primo corridore a ottenere a Londra un tempo record omologabile sotto le due ore con 1h59:30, ha abbattuto una delle barriere più grandi nella storia dell'atletica leggera.

Le maratone corse di Sabastian Sawe

Sabastian Sawe, che è anche l'attuale campione del mondo di mezza maratona, ha vinto tutte e quattro le maratone a cui ha partecipato, correndo ognuna di esse sotto le 2h02:30: al suo debutto a Valencia nel 2024 (2h02:05) sono seguite le vittorie a Londra (2h02:27) e a Berlino (2h02:16) nel 2025, e ora il suo record del mondo di 1h59:30.

Nonostante il percorso di Londra non sia tra i più veloci al mondo, Sabastian Sawe ha certamente il potenziale per migliorare ulteriormente il suo record mondiale. La scelta di Berlino, con il suo percorso notoriamente veloce, come prossima gara suggerisce che il suo obiettivo sia correre di nuovo molto velocemente.

Voglio correre veloce

"Sono molto felice di tornare alla BMW BERLIN-MARATHON e di difendere il mio titolo. Molte persone si staranno chiedendo quali siano i miei obiettivi questa volta. Dopo la vittoria a Londra e la prestazione sotto le due ore, posso solo dire che, come sempre, ho intenzione di prepararmi al meglio delle mie capacità e di venire a Berlino per onorare questo grande evento e la sua organizzazione, correndo nel modo migliore e più veloce possibile. Poi vedremo cosa succederà il giorno della gara. Non vedo l'ora di vivere di nuovo la fantastica atmosfera e il pubblico che si accalca lungo il percorso", ha dichiarato Sabastian Sawe.

"Siamo assolutamente felicissimi di accogliere nuovamente Sabastian Sawe alla BMW BERLIN-MARATHON. Con la sua crescita impressionante e il suo storico record del mondo, ha scritto stabilmente il suo nome nei libri di storia della maratona. Il fatto che Sabastian abbia scelto di tornare a Berlino è un grande riconoscimento del prestigio globale del nostro evento e del suo percorso veloce", ha affermato il direttore di gara Mark Milde. "Se tutte le condizioni saranno giuste il giorno della gara, il meteo collaborerà e Sabastian sarà in ottima forma, allora tutto sarà possibile".