Termal Bologna Marathon 2027: venerdì 15 maggio riaprono le iscrizioni

Una maratona che continua a crescere

L’edizione 2026 ha festeggiato il sold out con netto anticipo, il record di partecipazione, con oltre 12mila atleti al via, di presenze straniere e i nuovi primati di gara sulla distanza regina, sia al maschile che al femminile, consolidando il posizionamento della Termal Bologna Marathon tra gli eventi running più importanti d’Italia. La Bologna Marathon continua il proprio percorso di crescita, confermandosi come un evento capace di unire sport, turismo, cultura, attenzione per l’ambiente e per la solidarietà ma anche al risultato tecnico.

Una somma di risultati frutto della capacità degli organizzatori di strutturare il percorso di crescita anche rafforzando in modo significativo la propria presenza internazionale e digitale, grazie a una comunicazione integrata che coinvolge sito web, social media, newsletter, community WhatsApp e piattaforme dedicate al running.

L’evento è, infatti, presente sui canali Facebook, Instagram, WhatsApp Channel, Strava, LinkedIn, YouTube e TikTok, un vero e proprio ecosistema che accompagna runner e appassionati durante tutto il percorso di avvicinamento alla gara.

La città di Bologna al centro del running

Come da tradizione che mira a far vivere agli atleti un’esperienza ricca, anche nel 2027 la città di Bologna sarà protagonista di un intero weekend dedicato alla corsa e alla community dei runner, a cominciare dall’Expo Village che sarà allestito in Piazza Maggiore nelle giornate di venerdì 5 marzo (dalle 15:30 alle 19:00), sabato 6 marzo (dalle 9:00 alle 19:00) e domenica 7 marzo (dalle 8:00 alle 17:00). La partenza delle gare avverrà da Via Irnerio, mentre tutti i dettagli relativi agli orari definitivi, alle griglie e ai servizi verranno comunicati successivamente attraverso i canali ufficiali della manifestazione.

Apertura iscrizioni

Consolidato anche il format dell’evento che, domenica 7 marzo 2027, vedrà il cuore di Bologna accogliere i partecipanti alle Termal Bologna Marathon – 42,195 km, 30 Km dei Portici e 21 Km Run Tune Up.

Meno di 24 ore all’apertura delle iscrizioni fissata per le ore 9.00 di venerdì 15 maggio, quando sarà possibile registrarsi online (CLICCA QUI) a tutte le distanze competitive.

Iscrizioni

Le iscrizioni apriranno alle ore 9.00 di venerdì 15 maggio. Quote agevolate fino al 31 luglio 2026:

Maratona 42K a €55.00, 30 Km dei Portici a €40.00 e Run Tune Up 21K a €30.00.

Saranno inoltre previste quote dedicate ai gruppi sportivi affiliati FIDAL con almeno 10 partecipanti iscritti. Le iscrizioni saranno aperte sul sito no al 21 febbraio 2027 o al raggiungimento del tetto massimo di partecipanti, fissato in 3.600 per la maratona, 1.600 per la 30 km e 4.400 partecipanti.

Tutte le informazioni complete relative a regolamento, requisiti di partecipazione, quote, rimborsi e servizi sono disponibili su www.bolognamarathon.run