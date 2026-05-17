I keniani Kipkurui Mutai e Nyabochoa Nyaboke vincono la mezza maratona ‘al chiaro di luna’ di Jesolo

Venezia - La 15^ Longato Jesolo Moonlight Half Marathon è stata vinta dai keniani Kipkurui Mutai, al debutto in mezza maratona e Nyabochoa Nyaboke, autori di una gara perfetta, partita puntuale alle 19.30 con i colori del tramonto e conclusasi con le luci della notte e il grande calore del pubblico di Piazza Milano a Jesolo.

Nella gara maschile, dopo un avvio piuttosto controllato, Mutai (27 anni) del team 'Run2gether', che proprio oggi correva al sua prima mezza, ha deciso di prendere il largo attorno al 5° chilometro e la sua è stata una cavalacata in solitaria fino al traguardo, dove ha concluso con il tempo di 1h04’36”. Alle sue spalle, stesso tempo per i keniani Vincent Momanyi e Sankei Lemayian: 1h04'58". Anche nella gara femminile, la keniana Nyabochoa (31 anni) ha preso quasi subito il comando per fare il vuoto dietro di sè e tagliare il traguardo in 1h15’04.

A dare il benvenuto agli atleti e il via ufficiale alla gara, l’assessore allo sport del Comune di Jesolo Martina Borin. Si sono poi registrati attimi di stupore in partenza, quando gli atleti sono stati colti dalla piacevolissima sorpresa di sentirsi augurare ‘buona gara’ da Yeman Crippa, il fortissimo mezzofondista e maratoneta azzurro, etiope di nascita e italiano d’adozione, tre volte medaglia d’oro agli Europei sui 10.000 metri e primo italiano a vincere la Maratona di Parigi, impresa realizzata lo scorso 12 aprile.

Mutai e Nyaboke sono stati la ciliegina sulla torta di un’edizione di grandissimo successo, incominciata alle 17.15 con partenze e arrivi dei concorrenti della 6^ Alì Family Run, della 10 chilometri, della 2^ Rollerblade® Moonlight Half Marathon, della mezza maratona e conclusasi con la grande festa del Pasta & Music Party che si è protratto fino a notte fonda. Piazza Milano è stata così teatro di un carosello ininterrotto di gare durato oltre cinque ore e che ha visto tagliare il traguardo ad oltre 8.000 persone, di cui oltre il 20% di stranieri e il 50% da fuori regione.

10k

Nella 10K (9.930 per l’esattezza) i più veloci sono stati Enrico Maguolo portacolori dell' Atl. Audace Noale che ha corso in 31’21”. In campo femminile, la vittoria è andata a Martina Saccol (Atl. San Biagio) che ha vinto in 38’26”. Erano in gara anche Salvatore Bettiol, l’ex maratona azzurro vincitore di due edizioni consecutive della Venicemarathon (1986 e 1987) che ha corso in 49'14" assieme all’imprenditore Alessandro Benetton (49'14").



2^ Rollerblade® Moonlight Half Marathon

Nella 2^ Rollerblade® Moonlight Half Marathon il cui traguardo volante era posto in viale Oriente (all’incirca dopo 16 chilometri di gara) per motivi organizzativi e di sicurezza. Hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo Mattia Selan (32’25”) e l'olandese Berber Vonk Noraly.

Alì Family Run

Gli altri protagonisti della giornata sono stati la mezzofondista di casa Anna Facchin (14 anni) e Liam Lombardi (11 anni), primi a tagliare il traguardo della Alì Family Run. In questa gara hanno partecipato anche i pattinatori e il più veloce è stato il vicentino Antonio Piazza, 9 anni.

Soldiarietà

Durante l'inaugurazione del villaggio, gli organizzatori hanno consegnato a Don Gianni Fassina, parroco della chiesa di San Giovanni Battista e sede della Caritas Jesolo, un assegno di 2.000 euro, come ricavato della Alí Family Run 2025.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita di questa questa quindicesima edizione che ha segnato il nuovo record di iscritti e regalato un intenso pomeriggio di sport a tutti, grandi e piccoli e un sabato diverso agli jesolani. Anche a nome di tutto il comitato organizzatore ringrazio l’Amministrazione Comunale per il grandissimo supporto offerto in tutti questi anni, tutti coloro che hanno garantito la sicurezza sul percorso come Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Croce Verde e infine tutti i volontari che hanno assistito gli oltre 8.000 atleti.” – queste le parole di Piero Rosa Salva, presidente di Venicemarathon.

Classifica Mezza Maratona Uomini

Mutai Kipkurui (Ken) 1h04’36”

Vincent Ntabo Momanyi (Ken) 1h04’58”

Sankei Lemayian (Ken) 1h04’58”

Classifica Mezza Maratona Donne

Nyabochoa Ronah Nyaboke (Ken) 1h15’04

Betelhem Tenaw (Eth) 1h17’27”

Claudia Andrighettoni (Ita) 1h21’06”

Classifica 10K Uomini

Enrico Maguolo (Atl. Audace Noale) 31’21”

Vittorio Bianchini (Liger Team Running) 32’28”

Alessandro Sbrissa (Atl. Audace Noale) 33’25”

Classifica 10K Donne

Martina Saccol (Atl. San Biagio) 38’26”

Paola Battaglia (Atl. Gavardo) 38’54”

Genny De Simoi (Atl. Feltre) 40’35”