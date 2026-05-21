Al via la "Roma Sport Week Race": una settimana di sport, inclusione e salute nella Capitale

Sabato 23 maggio, alle ore 11, l’apertura della Sport Week Race presso il Centro Sapienza Sport. Un ricco calendario di eventi gratuiti, open day e la storica prima finale nazionale di Calisthenics. Entra nel vivo la Roma Sport Week Race, l'attesa manifestazione che celebra lo sport di base come motore di salute, benessere e inclusione sociale. Sabato 23 maggio, alle ore 11:00, presso l’Aula 66 del Centro Sapienza Sport (via delle Fornaci 64), ci sarà la presentazione delle gare e attività che animeranno la Capitale fino al 29 maggio.

L’incontro, moderato dalla giornalista Isabella Di Natale, vedrà la partecipazione di numerosi atleti olimpici e campioni azzurri, presenti per testimoniare il valore profondo dello sport per la salute e l'inclusione. Tra gli ospiti spiccano i nomi di: Kyan Daniel Duffy Escalona (oro nei 110 ostacoli agli Europei Under 18), Linda Cecchi (Taekwondo), Giulia Angelucci (karate), Costanza Ferro (nuoto sincronizzato), Mattia Rea (scherma) e Sergio di Meo. Questa prima edizione della Roma Sport Week Race segna inoltre un traguardo storico: per la prima volta in Italia, la manifestazione ha riunito le più importanti associazioni italiane di Calisthenics, in vista della finale Nazionale che si svolgerà domenica 24 maggio, alle ore 10, presso il circolo sportivo Sapienza Sport.

A presentare il programma della settimana sarà l’ideatore e organizzatore, Armando Napolitano La Pegna che, con la Roma Sport Week Race, ha creato una rete di comunicazione tra le istituzioni politiche, sportive e le associazioni dilettantistiche. La conferenza rappresenta il culmine del lungo percorso di promozione iniziato il 2 luglio 2025; mesi di convegni, eventi, workshop con cui La Pegna ha portato avanti il binomio tra attività fisica e corretta alimentazione, nonché il diritto allo sport e l’inclusione sociale.

All’evento del 23 maggio parteciperanno importanti rappresentanti istituzionali: Ferdinando Bonessio (Presidente Commissione Sport Roma Capitale), Paolo Ferrara (Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina), Yuri Trombetti (Presidente Commissione Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale) e Marco Colarossi (Consigliere Regionale del Lazio).

Le palestre e i circoli sportivi romani che hanno aderito con le loro gare sportive, nonché openday e incontri di allenamento, apriranno al pubblico per le attività in programma. Sarà possibile cimentarsi nell’atletica leggera, nel Run Archery, nel nuoto, negli scacchi e in tante altre discipline. Per partecipare è possibile iscriversi direttamente sul sito ufficiale della Sport Week Race o tramite le ASD partner.

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