Sabato la 100km del Passatore, top runner e tutto le info

Il conto alla rovescia si fa più serrato da quando, sabato scorso, è cominciata a Faenza la consegna dei numeri di gara ai 3.500 iscritti, che verrà gestita nella città di arrivo del Passatore fino a venerdì sera per poi riprendere sabato mattina a Firenze.

Un doppio appuntamento attende i top runner: la sfida assoluta per arrivare per primo e per prima a tagliare il traguardo di Piazza del Popolo, a Faenza, e, per quanto riguarda atlete e atleti nostri connazionali, il Campionato italiano Fidal Assoluto e Master di 100 km su strada.

Punti di riferimento per tutto il gruppo top level sono i due record del percorso: 6:25’46” di Giorgio Calcaterra nel 2011 e 7:31’03” di Nikolina Sustic nel 2019.

La notizia è che entrambi i primatisti saranno di nuovo al via. Per “Re Giorgio” (12 vittorie consecutive dal 2006 al 2017) l’ultima presenza al Passatore risale al 2022, quella della campionessa croata fu invece nel 2019.

Top Uomini

La starting list ripropone in sostanza la parte alta dell’ordine d’arrivo della precedente edizione: partirà infatti con il numero uno il vincitore 2025 Alessio Milani, autore in quell’occasione di un significativo 6:50’29”, che si misurerà di nuovo con il francese Julien Nison (2° l’anno scorso in 6:59’20”), con David Colgan (3° in 7:13’15”) ed Enrico Bartolotti (4° in 7:19’57”), ma anche con Andrea Macchi e Pier Paolo Bovenzi, oltre che con Marco Menegardi (già vincitore del Passatore nel 2019, 8° nel 2025 in 7:50’06”) e Massimiliano Montanari (9° l’anno scorso in 7:50’36”).

Tra i possibili outsider suscita curiosità la presenza al via del francese Julien Gueydon, maratoneta che ha forgiato l’adattamento alle salite e discese dominando ancora una volta i tornanti della maratona dell’Elba (3 maggio) ed è stato capace di concludere la maratona di Milano (12 aprile) in 2.21’07”.

Peccato per i forfait dell’ultimo mese dei capoverdiani Jailson Manuel Duarte Oliveira, più volte nella top ten della Firenze-Faenza, e José Daniel Vaz Cabral, ma soprattutto per quello deciso martedì scorso da Dario Pietro Ferrante, per infortunio. Il giovane dentista di Pantelleria (27 anni) aveva debuttato al Passatore nel 2024 classificandosi subito al terzo posto in 7:27’11” per poi laurearsi nel 2025 campione italiano di 100 km all’ultra maratona del Conero, a Porto Recanati.

Top Donne

Altrettanto, se non ancora più avvincente appare la starting list femminile, che propone la sfida tra le due ultime vincitrici, Ilaria Bergaglio (2025) e Federica Moroni (2024) allargata a Daniela Valgimigli, seconda nella passata edizione, a Lisa Borzani, ad Antonella Ciaramella (4ª 2025) e a Sarah Giomi.

Mondiali 100 km, convocazioni in vista

Ulteriore stimolo a far bene il Passatore è rappresentato dalla presenza in calendario dei Campionati mondiali di 100 chilometri, che si svolgeranno ad Ames (Spagna) non lontano da Santiago, domenica 20 settembre.

I selezionatori delle squadre nazionali, Paolo Bravi (uomini) e Monica Casiraghi (donne) entro il 15 giugno dovranno consegnare alla IAU (International Association of Ultramarathon, collegata alla World Athletics) la pre-iscrizione di nove atlete e altrettanti atleti, tra i quali poi scegliere, durante l’estate, i sei e le sei componenti che gareggeranno in Spagna.

Diretta integrale su Sport2U

A partire dalle ore 11 di sabato mattina, tutto il weekend del Passatore sarà raccontato in diretta streaming per 24 ore sul canale Youtube di Sport2U: in studio Franco Bragagna e Daniele Menarini, che coordineranno i contributi di Carlo Carotenuto da Firenze, Andrea Accorsi dalla testa della corsa, Alessandro Galli in esterna a Faenza. A mezzanotte entrerà poi in scena Rosanna Massari, che dal traguardo del Passatore in Piazza del Popolo intervisterà coloro che arriveranno nella notte e di domenica mattina. Regia di Franco Culcasi.

Le voci del Passatore

A Faenza, in Piazza del Popolo, il pubblico seguirà il commento della voce della Romagna, Danny Frisoni, in coppia con l’animatore-speaker Fabio Caldari. Da Firenze il via dell’interminabile ondata dei 3.500 ultrarunner sarà gestito da Fabio Fiaschi e Stefano Giovannetti, che poi andranno a garantire cronaca e animazione rispettivamente a Borgo San Lorenzo e al Passo della Colla.