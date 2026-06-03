 40^ Wizz Air Venicemarathon, è partita la maratona solidale

Venezia - La maratona del cuore legata alla 40^ Wizz Air Venicemarathon è partita! Sono 21 le associazioni no profit di carattere nazionale che hanno iniziato a reclutare runners da tutto il mondo, per formare squadre di atleti solidali che domenica 25 ottobre, oltre a macinare chilometri, raccoglieranno fondi a favore degli importanti progetti benefici del Venicemarathon Charity Program.

Questo sistema di crowdfunding, promosso sulla piattaforma Rete del Dono e che corre al fianco della maratona di Venezia dal 2014, negli anni ha contribuito a raccogliere oltre 1.200.000 euro di fondi destinati alla solidarietà. Solo lo scorso anno furono raccolti 152.158 euro.

A stimolare questa nutrita squadra di organizzazioni di volontariato dalle gambe forti e dal cuore grande, ci sarà anche quest’anno l’atleta paralimpica Giusy Versace che, oltre a rivestire il ruolo di madrina della manifestazione, parteciperà al progetto con l’associazione da lei fondata nel 2011, la Disabili No Limits, impegnata a raccogliere fondi per donare sedie a ruote superleggere e protesi in fibra di carbonio (non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale) per attività quotidiane e sportive.

Ecco l’elenco delle 21 associazioni presenti ad oggi: Aclicoop, Africa Mission, Afro Med, Anfass Treviso, Anfass Venezia, Associazione Piccoli Punti, Atletica Amatori Chirignago, Avapo Mestre, Care to Action Onlus, Disabili No Limits, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), Fond. Banca degli Occhi, Fondazione Solo per Te, Fondazione Italiana Diabete, 100 del Dono, Il Granello di Senape, Lions Riviera del Brenta, Mary’s Meals, Raccontiamo con Francesca, Rotary Distretto 2060, Sport Senza Frontiere.

Nel frattempo gli iscritti alle tre distanze (42K-21K-10K) hanno superato quota 18.000. Come è noto, le iscrizioni sulla distanza della mezza maratona sono già chiuse per sold out da diverso tempo, ma restano a disposizione degli atleti i pettorali solidali che ciascuna delle 21 charities ha in dote. Correre solidale permetterà quindi di potersi ancora iscrivere, aiutando così a fare del bene. Le iscrizioni sono disponibili sul sito www.venicemarathon.it

Credits: Matteo Bertolin