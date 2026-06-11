Si alza il sipario sulla 2^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli». I top runner al via sabato sera 13 giugno  

UDINE – Si alza il sipario sulla 2^ Friuli Doc Run «Memorial Lorenzo Parelli», al via questo sabato 13 giugno al calar della sera. La manifestazione è organizzata da Asd Promorun con il patrocinio di Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Comitato Provinciale Fidal di Udine, CONI FVG e CIP FVG, oltre che dell’approvazione del Comitato Nazionale Inail e Regionale FVG e ANMIL. L’evento gode anche della collaborazione con Università degli Studi di Udine, grazie alla quale è attesa la partecipazione di studenti, docenti e collaboratori scolastici.

I top runner

Nella storia degli eventi organizzati da Promorun, è sempre stata altissima la qualità tecnica degli atleti che hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro.

Nella prima edizione il cronometro è stato fermato a 28’56” dall’etiope Gemechu Godana, al debutto sulla distanza di 10 km, dopo una splendida volata. Al femminile, è stata l’ugandese Rispa Cherop ad imporsi con il crono di 33’11”.

Il compito di limare il primato di gara è affidato al keniano John Maina Ndirangu (Run2Gether), capace di 28’03” lo scorso anno a Abbeville e già protagonista di manifestazione italiane, come prova la vittoria della 10 km del Faro a Bibione, nel 2025, ed il settimo posto all’ultima RomaOstia Half Marathon.

Dovrà vedersela con i connazionali e compagni di squadra Moses Cheruiyot (Run2Gether), giovane talento che pochi mesi fa, a Prievidza ha già strappato il crono di 28’09” sulla distanza e che recentemente ha confermato il suo stato di forma chiudendo la mezza maratona di Praga in 60’00”. Attenzione anche al primatista nazionale 10 km sloveno Jan Kokalj che porta in dote il crono di 28’45” fatto segnare proprio in una manifestazione Promorun, l’ultima edizione della Corri Trieste di poche settimane fa.

Al debutto sulla distanza Methew Kipkurui Mutai.

Al femminile, da segnalare l’ex azzurra Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera PN Friulintagli), qui già vincitrice, lo scorso anno, della 5.5 km competitiva oltre che di un’altra manifestazione targata Promorun, la terza edizione della Corsa dei Castelli, nel 2019. La Mattagliano ha recentemente migliorato il suo primato personale sulla distanza, fermando il cronometro a 32’30”, lo scorso marzo, a Vicenza, dopo un periodo di crescita costante.

Curiosità

Quasi mille gli atleti che invaderanno pacificamente il centro di Udine, ben 40% sono donne, un numero che testimonia la grande inclusività della manifestazione. L’altro grande risultato, frutto del lavoro del CIP FVG, è dato dalla presenza di tanti atleti diversamente abili, tra questi Claudio e Gabriele Contacolli, Katia dalla Bona, Andrea Dri, Jonathan Olla, Lorenzo e Michele Venier.

Dopo la regione ospitante, Veneto, Lombardia e Puglia salgono sul podio di numerosità, un dato che trova riscontro anche nelle province, dove Venezia, Bergamo e Taranto si accodano a quelle locali. Sulla linea di partenza atleti da 11 nazioni, tra questi anche Australia e Brasile.

Sono 48 i team in gara, capitanati da Mostrorun Asd, cui seguono Jalmicco Corse Associazione Sp e Asd Prealpi Giulie, ex aequo, e Keep Moving. I più giovani al via sono Andrea e Ilaria Nigris, rispettivamente 18 e 20 anni, mentre i più maturi sono Alan Munford e Luigina Zanelli, rispettivamente 77 e 76 anni.

Programma evento

Alle ore 19.00 partirà la Gara dei Piccoli, giovanissimi atleti impegnati sulla distanza di 1 km, cui seguirà, alle 19.30, la partenza della 3 km Family Run non competitiva aperta a runner e camminatori. L’ultima manifestazione non competitiva sarà la 5.5 km, l’atmosfera sarà quindi calda per assistere alle sfide competitive, sulla distanza di 5.5 km per i master, alle 20.30, e 10 km per gli atleti élite o con tempo di accredito di 43’00”, per le donne, e 39’00”, per gli uomini, alle ore 21.30. La cerimonia di premiazione avrà il via dopo le 22.00.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sabato 13 giugno presso il centro iscrizioni Friuli Doc Run situato alla Loggia del Lionello in Piazza della Libertà, Udine, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per Family Run e Gara dei piccoli e fino alle 19.30 per tutte le altre gare.