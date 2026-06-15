A Moses Cheruiyot e Joyce Mattagliano la 2^ Friuli DOC RUN «Memorial Lorenzo Parelli»

I risultati della gara élite

Al crepuscolo, il via della gara più emozionante, dieci chilometri di pura adrenalina ed energia.

Al primo e al secondo passaggio, tutti insieme i keniani John Maina Ndirangu, Moses Cheruiyot, Methew Kipkurui Mutai e lo sloveno Jan Kokalj ai quali si è accodata, seppur con un importante distacco, l’unica donna in gara, l’ex azzurra Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera PN Friulintagli).

Al passaggio al terzo giro, Ndirangu e Cheruyiot si sono presentati in testa, con qualche metro di vantaggio su Kokalj e Mutai. Al quarto giro, Kokalj ulteriormente attardato, seppur in quarta posizione. Il passaggio al quinto giro segna il nuovo ritmo di Cheruyiot che guida la gara, rifilando qualche metro a Ndirangu, vantaggio che si consolida ulteriormente al sesto giro e che porterà Moses Cheruiyot alla vittoria in 29’26”.

Piazza d’onore per John Maina Ndirangu in 29’44”, seguito da Methew Kipkurui Mutai che chiude le sue fatiche, all’esordio sulla distanza, in 30’18”. Primo per l’Italia e quinto assoluto è Andrea Pol (Vittorio Atl. ASD Aps) che si aggiudica il Memorial Lorenzo Parelli tagliando il traguardo in 33’37”.

Con 34’32”, Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera PN Friulintagli) si conferma regina della manifestazione.

“Siamo felicissimi, è stata una giornata speciale, conclusasi con una gara élite di alto livello. Da ex atleta professionista, trovo sempre particolarmente emozionante poter assistere, giro dopo giro, agli avvicendamenti sulla testa di gara e al momento in cui si decide la vittoria” – il commento di Michele Gamba, Direttore tecnico di gara. “Udine ha consolidato la risposta positiva dello scorso anno, permettendoci di offrire un evento ancora più ricco di temi, come quello della solidarietà, e di proseguire il cammino della cultura della sicurezza sul lavoro con la collaborazione di Inail e Anmil” – ha aggiunto.

“Ringrazio la famiglia Parelli, persone straordinarie che con la loro grande forza d’animo, hanno saputo trasformare un triste evento in uno strumento a beneficio dell’intera comunità”, ha esordito Silvia Gianardi, Presidente di Asd Promorun. “Ringrazio le Istituzioni ed i partner che hanno collaborato con noi per costruire una manifestazione di grande successo. Ringrazio, infine, tutti i volontari che hanno lavorato senza sosta e con grande passione per questo eccezionale risultato. Vi aspettiamo alla Corsa dei Castelli ad ottobre, per spegnere insieme le prime dieci candeline dell’evento”, ha concluso.

I risultati della 5.5 km

Al maschile domina la gara Matteo Monai (ASD Prealpi Giulie) che ha impresso il ritmo della vittoria già a partire dal secondo giro e che ha strappato la vittoria in 19’15”. Piazza d’onore per Luca Galasso (Runcard) in 19’45” e podio completato da Alberto Nacini (Runcard) che ha terminato la sua prova in 19’56”.

Per le donne, è l’ex azzurra Micaela Bonessi, la «capitana» della società più numerosa, Mostrorun Asd, a guidare con netto vantaggio a partire dal secondo giro. Vittoria netta per lei che chiude le sue fatiche in 22’59”. Ben staccata Ana Alexandra Ciocan (Atl. Brugnera Pn Friulintagli), seconda con il crono di 25’18”, con una manciata di secondi di vantaggio su Teresa Nardini (Mostrorun Asd), terza in 25’44”.

In gara sulla distanza di 5.5 km anche l’atleta friulana Silvia Furlani (Atl. Malignani Libertas Ud) che, da diversi anni, conduce quotidianamente una personale battaglia contro la sclerosi multipla, partecipando alle competizioni podistiche maratone e mezze maratone, proprio con l’obiettivo di essere messaggera di positività. Al via anche l’atleta Stefano Miolo con la sua guida Carlo Piraneo.

Le non competitive

I primi a partire sono stati i bambini che hanno emozionato con i loro arrivi al traguardo. Subito dopo, la partenza della Family Run alla quale hanno partecipato anche i genitori di Lorenzo Parelli, oltre a diversi atleti del comparto CIP FVG, capitanati da Maria Elisabetta Capasa e Roberto Ozzer, Presidente e Vice CIP FVG.

Hanno onorato la manifestazione con la loro presenza

Alessandro Venanzi, Vicesindaco Comune di Udine, Chiara Dazzan, Assessore Sport Comune di Udine, l'On. Walter Rizzetto, Presidente Commissione sul lavoro, Maurizio Giuseppe Millico, Consigliere Nazionale Inail, Angela Forlani, Direttore Inail FVG, Alessandro Giardina, per La Nostra Famiglia Pasian di Prato, gli atleti testimonial Inail Cristian Zamolo e Flavio Frigè e i genitori di Lorenzo Parelli.

Prossimi appuntamenti

Asd Promorun dà appuntamento alla 10^ Corsa dei Castelli. Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle ore 23:59 del 13 ottobre 2026 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi nei giorni gara con modalità che saranno indicate sul sito in prossimità dell’evento.