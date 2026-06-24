40^ Wizz Air Venicemarathon, boom d’Iscritti, superata quota 20.000

Venezia - La 40^ Wizz Air Venicemarathon , che si correrà il prossimo 25 ottobre sulle distanze di maratona, mezza maratona e 10 chilometri, si appresta a celebrare il quarantesimo anniversario con un’edizione senza precedenti. Mai così tanti, nella storia di questa spettacolare maratona, solcheranno strade, ponti e calli di Venezia e del suo territorio per dar vita ad un evento che sarà una grandissima festa di promozione sportiva, sociale e culturale.

I numeri

Gli iscritti complessivi alle tre distanze ad oggi sono infatti già oltre 20.000, un dato più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un percentuale di atleti stranieri che ha già superato il 50%. Le iscrizioni sulla distanza della mezza maratona hanno già raggiunto la soglia massima di 6.000 da diversi mesi, mentre la 42K sta correndo veloce verso il traguardo finale dei 10.000 iscritti e la 10K verso quello dei 7.000, dopodichè l’intera manifestazione sarà ‘sold out’.

La Wizz Air Venicemarathon si appresta quindi a vivere una quarantesima edizione che la proietta verso una dimensione di respiro sempre più internazionale e che al contempo genererà sempre più ricchezza e ritorno d’immagine per Venezia e il suo territorio.

Il leone

Dopo essersi ispirata, nelle edizioni precedenti, a personaggi iconici per Venezia come Marco Polo e Giacomo Casanova, la 40^ Wizz Air Venicemarathon torna ad essere invece dedicata a quello che è stato il simbolo delle primissime edizioni, ovvero il Leone Alato di San Marco, secolare emblema della Repubblica Serenissima di Venezia e di tutte le città che sono state sotto il dominio della Repubblica Veneta.

Maglia e medaglia

Il Leone diventa quindi il motivo conduttore della maglia ufficiale realizzata dallo sponsor tecnico Joma come già annunciato, e ora anche della medaglia ricordo che gli eroi della maratona potranno mettersi al collo dopo aver tagliato il tanto desiderato traguardo finale di Riva Sette Martiri. Emblema universale di forza, coraggio e maestosità, il Leone Alato disegnato sulla maglia e sulla medaglia assume un aspetto fiero, solenne e viene rappresentato mentre si erge sulle quattro zampe. Sulla medaglia è inoltre incisa anche la data della prima edizione: 18 maggio 1986.

La gara

La 40^ Wizz Air Venicemarathon si disputerà domenica 25 ottobre, lungo il tradizionale e spettacolare percorso che unisce la Riviera del Brenta a Venezia e che vedrà gli atleti correre sospesi sul Canal Grande, sul suggestivo ponte galleggiante di barche, sfilare in Piazza San Marco e tagliare il traguardo in Riva Sette Martiri, nei pressi dei Gardini della Biennale, tra due ali di folla: traguardo unico, che accoglierà anche gli arrivi delle altre due gare di contorno che si correranno in contemporanea, ovvero la mezza maratona e la 10 chilometri. Un percorso ricco di fascino e intriso di arte, cultura e storia, dove la fatica si stempera davanti a paesaggi che tolgono il fiato per la loro bellezza.