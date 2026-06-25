La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® torna tra le Dolomiti. In 6mila al via da 93 nazioni

Cortina d'Ampezzo – C'è chi prova a conquistare un pettorale per la maratona di New York. Chi sogna Boston. E poi c'è chi aspetta per mesi una mail che potrebbe cambiare l'estate: quella che conferma la partecipazione a La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® . Anche quest'anno la corsa che attraversa le Dolomiti Patrimonio UNESCO si conferma una delle gare più desiderate del pianeta. Oltre 20.000 runner hanno tentato di conquistare uno dei pettorali disponibili, ma soltanto 6.000 atleti provenienti da 93 nazioni saranno al via della diciannovesima edizione, in programma dal 24 al 28 giugno a Cortina d'Ampezzo.

Numeri che raccontano molto più di una gara di trail running. Parlano di un fenomeno capace di unire sport, viaggio, turismo outdoor e desiderio di vivere un'esperienza autentica in montagna. Per cinque giorni Cortina tornerà a essere la capitale mondiale della corsa sui sentieri, con migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati pronti a riempire le vie del centro e a seguire le imprese dei migliori trail runner internazionali.

La distanza più richiesta continua a essere la 50K, con oltre 7.600 candidature per meno di 2.000 posti disponibili, mentre la regina dell'evento, la Lavaredo 120K, mantiene intatto il suo fascino grazie a uno dei percorsi più iconici del panorama mondiale: una lunga cavalcata notturna che attraversa Misurina, il Cristallo, il Sorapis, il Passo Giau e soprattutto le Tre Cime di Lavaredo illuminate dalle prime luci dell'alba.

Anche la partecipazione femminile continua a crescere, confermando una tendenza ormai consolidata nel mondo del trail running internazionale e contribuendo a rendere l'evento sempre più inclusivo e rappresentativo dell'evoluzione della disciplina.

Le sfide da seguire

Se negli ultimi anni la Lavaredo ha potuto contare sulla presenza di autentiche leggende come Courtney Dauwalter, l'edizione 2026 punta su un equilibrio tecnico straordinario e su una rappresentanza azzurra di altissimo livello.

Nella Lavaredo 120K gli occhi saranno inevitabilmente puntati sul ritorno di Andreas Reiterer. L'altoatesino, atleta simbolo di La Sportiva e tra i migliori ultra runner europei degli ultimi anni, arriva a Cortina con l'obiettivo di conquistare una delle vittorie più prestigiose della sua carriera. Ad attenderlo una concorrenza internazionale di altissimo livello guidata dal tedesco Hannes Namberger, tre volte vincitore qui a Cortina d’Ampezzo, dallo slovacco Peter Fraňo e dall’altro altoatesino Tobias Geiser.

La gara femminile promette altrettanto spettacolo. Tra le protagoniste annunciate figurano l'australiana Lucy Bartholomew, l'ungherese Eszter Csillag e la nepalese Sunmaya Budha. L'Italia affida invece le proprie speranze a Enrica Dematteis, atleta capace di interpretare al meglio i terreni tecnici e le lunghe distanze.

Anche la Lavaredo 80K presenta una start list di assoluto valore internazionale. Tra gli uomini spiccano il polacco Bart Przedwojewski, lo spagnolo Andreu Simon Aymerich e il francese Loic Rolland. Una gara aperta e imprevedibile, nella quale proveranno a inserirsi anche Robin Juillaguet, Josh Wade e Marcin Rzeszotko. Protagoniste al femminile saranno l'islandese Elísa Kristinsdóttir, la francese Marie Goncalves, la tedesca Daniela Oemus e la francese Lea Duhet. Due le atlete italiane attese: Martina Chialvo e Giulia Marchesoni.

Ma è probabilmente la Lavaredo 50K a parlare più italiano che mai. Quella che è diventata la distanza più ambita dell'evento vedrà al via alcuni dei migliori interpreti nazionali della corsa in montagna e del trail running: Daniel Pattis, Nadir Maguet, Lorenzo Beltrami, Lorenzo Rota Martir, Henri Aymonod e Alex Oberbacher. Un gruppo capace di accendere una sfida spettacolare lungo un percorso che unisce velocità, tecnica e la bellezza del paesaggio dolomitico. Gli italiani sono pronti a confrontarsi con atleti di livello internazionale come lo spagnolo Francisco José Anguita Bayo, il connazionale Marcos Villamuera e lo svizzero Stephan Wenk. Tra le principali favorite spicca la francese Clementine Geoffray, affiancata dalla spagnola Malen Osa Ansa, dall'austriaca Anna Plattner e dalla tedesca Kim Schreiber, tutte atlete capaci di recitare un ruolo da protagoniste. Da seguire con attenzione anche le spagnole Inés Astrain e Patricia Pineda Cornejo, mentre l'Italia si affida soprattutto a Margherita Vitali e Martina Cumerlato, chiamate a confrontarsi con alcune delle migliori specialiste europee della distanza.

La 20K si conferma una delle gare più competitive dell'intero weekend. Al via ci saranno alcuni dei migliori interpreti italiani della corsa in montagna e delle distanze brevi, a partire da Andrea Rostan e Isacco Costa, che guidano la lista degli iscritti per ranking UTMB. Accanto a loro attenzione anche a Lorenzo Cagnati, Samuel Demetz, Luca Pescollderung, Lorenzo Buttazzoni e Federico Scabini, protagonisti di una sfida che si preannuncia velocissima fin dai primi chilometri. In campo internazionale occhi puntati sul giovane spagnolo Biel Sagués, sul cileno Jan Castillo Paredes e sul rumeno Szabolcs-Istvan Gyorgy, pronti a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Anche la gara femminile promette spettacolo con la giovane altoatesina Anna Hofer, una delle atlete emergenti più interessanti del panorama italiano, insieme a Martina Falchetti, Axelle Vicari e alla britannica Sonia Samuels, atleta di grande esperienza internazionale.

Il programma: cinque giorni di trail running nel cuore delle Dolomiti

La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® prenderà il via mercoledì 24 giugno con la Lavaredo 10K, la distanza più breve dell'evento. Una gara veloce e spettacolare che attraversa boschi e sentieri nei dintorni di Cortina e che rappresenta la porta d'ingresso al mondo UTMB® per molti appassionati. La partenza è prevista alle ore 19.00 da Piazza Dibona.

Prima che i grandi protagonisti affrontino sentieri e dislivelli delle Dolomiti, sarà il turno dei più piccoli. Giovedì alle ore 11.00 andrà in scena la Lavaredo Kids Race, che porterà a Cortina circa 250 bambini per una mattinata di sport, divertimento e condivisione. Un appuntamento che rappresenta il volto più inclusivo dell'evento e che testimonia la volontà di trasmettere alle nuove generazioni la passione per la montagna e per l'attività outdoor.

Nel pomeriggio, alle 17:00, sarà il momento della Lavaredo 20K, una delle gare più intense dell'intero programma, con 20 chilometri e 1.000 metri di dislivello positivo che condensano in poche ore tutta la spettacolarità del territorio ampezzano. Durante la giornata saranno inoltre aperti l'Expo Village e le attività dedicate al pubblico e agli accompagnatori.

Venerdì 26 giugno entrerà nel vivo il cuore agonistico dell'evento. Alle 8.00 partirà la Lavaredo 50K, la distanza che negli ultimi anni ha registrato il maggior numero di richieste di iscrizione e che rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e accessibilità. Nel pomeriggio saranno premiati i vincitori della 50K mentre l'attesa si sposterà progressivamente verso l'evento più iconico della settimana. Alle 22.30, in Corso Italia, verranno presentati gli atleti élite e alle 23.00 scatterà la partenza della Lavaredo 120K, la gara regina. Una lunga notte che porterà gli atleti verso l'alba alle Tre Cime di Lavaredo, uno dei momenti più iconici del trail running mondiale.

Sabato 27 giugno sarà la volta della Lavaredo 80K, con partenza alle ore 7.00 da Val Marzon, ad Auronzo di Cadore. Durante tutta la giornata Cortina accoglierà gli arrivi della 120K e della 80K, trasformando Corso Italia in un grande teatro a cielo aperto dove si alterneranno emozioni, fatica e celebrazioni.

Domenica 28 giugno l'evento si concluderà con gli ultimi arrivi e le premiazioni finali, che celebreranno i protagonisti di una delle settimane più attese del calendario internazionale UTMB World Series.

Viabilità, parcheggi e mobilità: come vivere l'eventosenza stress

Dopo i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, la località ampezzana sta progressivamente tornando alla normalità. Sebbene la disponibilità di parcheggi sia aumentata rispetto allo scorso anno, l'organizzazione invita atleti, accompagnatori e spettatori a utilizzare il sistema di mobilità predisposto in collaborazione con il Comune di Cortina per ridurre il traffico e limitare l'impatto ambientale dell'evento.

Il principale punto di accesso sarà il parcheggio gratuito di Acquabona, situato a circa quattro chilometri dal centro cittadino. Da qui partiranno navette gratuite con frequenza di circa trenta minuti che collegheranno continuamente l'area di sosta con il centro di Cortina per tutta la durata dell'evento.

Per gli spettatori che desiderano seguire gli atleti lungo il percorso saranno inoltre attivi servizi dedicati verso alcuni dei punti più spettacolari della gara, tra cui Col Gallina e Passo Giau. In particolare, per le aree di Col Gallina e Passo Giau, dove il parcheggio lungo la strada sarà vietato, l'organizzazione ha predisposto un sistema di navette dedicate con partenza da Socrepes per consentire al pubblico di raggiungere in sicurezza i punti di maggiore interesse della gara.

Anche gli atleti della Lavaredo 80K potranno usufruire di un servizio di trasporto dedicato verso Val Marzon, sede della partenza della gara.

Info su lavaredo.utmb.world

Credits Srefano Jeantet