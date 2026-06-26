Saucony trasforma Tempelhofer Feld in un grande festival del running: 10.000 persone al Berlin 10K
Sabato 20 giugno, Saucony ha riunito oltre 10.000 appassionati di running e musica al Tempelhofer Feld per il Berlin 10K, trasformando l’ex aeroporto berlinese in un punto d’incontro per la community internazionale del running e del lifestyle. Combinando competizione sportiva, musica dal vivo, food experience e attività dedicate, Saucony ha dato vita a un format innovativo capace di unire in modo autentico la cultura della corsa e quella dei festival.
Nonostante le temperature elevate, circa 10.000 tra partecipanti e spettatori si sono dati appuntamento all'ex terminal aeroportuale a partire dalle ore 16:00, registrando il tutto esaurito per i pettorali di gara. Diverse running crew, locali e internazionali, hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, trasformando l’evento in un grande momento di aggregazione aperto a runner di ogni livello. Sul fronte agonistico, a imporsi nella prova maschile è stato John Kingstedt con il tempo di 31:23, mentre la vittoria femminile è andata a Lisa Felicitas Rihm in 35:17.
Questo spirito di condivisione incarna perfettamente “Lifestyle Meets Running”, il payoff di Saucony per il 2026. Accanto alla gara sui 10 km, il programma ha proposto musica dal vivo, proposte food e numerose attività dedicate ai partecipanti, in un format capace di andare ben oltre la tradizionale manifestazione podistica.
Il collettivo di DJ berlinesi Swim Good ha scaldato il pubblico ben prima della partenza con una colonna sonora coinvolgente che ha contribuendo a rendere l’esperienza memorabile. Momento culminante della serata è stata l’esibizione live del celebre duo di producer KitschKrieg: con la performance del loro successo internazionale “Du bist gut genug”, hanno fatto ballare il pubblico fino al tramonto, conquistando i presenti con un concerto di un’ora.
La Berlin 10K è stata anche l'occasione per vedere in azione la nuova Endorphin Elite 3, la scarpa da gara più veloce dell'attuale gamma Saucony. Presentata alla community running berlinese nei giorni precedenti all'evento attraverso una serie di shakeout run organizzate presso il Saucony Social Hub di Kreuzberg, la nuova silhouette ha trovato nel percorso di gara il suo naturale banco di prova.
Il nuovo modello combina due strati dell’ammortizzazione ad alte prestazioni IncrediRUN con maggiore stabilità ed efficienza alle alte velocità. La nuova piastra in fibra di carbonio garantisce una transizione ancora più fluida e una spinta propulsiva ottimale.
Con Endorphin Elite 3, Saucony continua l’evoluzione della sua affermata famiglia Endorphin, confermando il proprio impegno nello sviluppo di innovazioni orientate alla performance e dedicate agli atleti che puntano a esprimere il proprio massimo potenziale in gara.