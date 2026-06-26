Saucony trasforma Tempelhofer Feld in un grande festival del running: 10.000 persone al Berlin 10K  

Sabato 20 giugno, Saucony ha riunito oltre 10.000 appassionati di running e musica al Tempelhofer Feld per il Berlin 10K, trasformando l’ex aeroporto berlinese in un punto d’incontro per la community internazionale del running e del lifestyle. Combinando competizione sportiva, musica dal vivo, food experience e attività dedicate, Saucony ha dato vita a un format innovativo capace di unire in modo autentico la cultura della corsa e quella dei festival.



Nonostante le temperature elevate, circa 10.000 tra partecipanti e spettatori si sono dati appuntamento all'ex terminal aeroportuale a partire dalle ore 16:00, registrando il tutto esaurito per i pettorali di gara. Diverse running crew, locali e internazionali, hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, trasformando l’evento in un grande momento di aggregazione aperto a runner di ogni livello. Sul fronte agonistico, a imporsi nella prova maschile è stato John Kingstedt con il tempo di 31:23, mentre la vittoria femminile è andata a Lisa Felicitas Rihm in 35:17.